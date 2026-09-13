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پزشکیان: ایران تسلیم نخواهد شد

۲۲ شهریور ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۶
کد مطلب: 1864898
پزشکیان: ایران تسلیم نخواهد شد

مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در پیامی با تاکید براینکه مردم ما با زور و قلدری تسلیم نمی‌شوند، تصریح کرد: ایران تسلیم نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: اگر آمریکایی‌ها جنگجو هستند، بگذارید با نیروهای نظامی دلاور ما روبرو شوند.

رئیس جمهور اسلامی ایران اضافه کرد: چرا علیه زیرساخت‌های غیرنظامی، منابع غذایی و معیشت مردم جنگ به راه می‌اندازند؟ اگر بویی از انسانیت برده‌اند، چرا دسترسی مردم به آب، غذا و دارو را سلب می‌کنند؟

پزشکیان تاکید کرد: مردم ما با زور و قلدری تسلیم نمی‌شوند؛ ایران هرگز تسلیم نخواهد شد.

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