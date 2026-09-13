به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ الیزابت وارن، سناتور دموکرات آمریکا، با انتقاد شدید از عملکرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور را متهم کرد که در حال متلاشی کردن ساختار دولت آمریکا است.

وارن در پیامی که در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، نوشت: «ترامپ در حال از هم پاشیدن دولت است و سپس به خرابه‌های آن اشاره می‌کند و می‌گوید: ببینید، دولت کار نمی‌کند.»

این سناتور دموکرات در ادامه، رویکرد ترامپ را به «آتش زدن یک خانه و سپس مقصر دانستن خود خانه» تشبیه کرد و افزود: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم او از این کار شانه خالی کند.»

اظهارات وارن در حالی مطرح شده است که او از منتقدان سرسخت سیاست‌های دولت ترامپ به شمار می‌رود و در ماه‌های اخیر بارها از سیاست‌های اقتصادی و عملکرد دولت جمهوری‌خواه انتقاد کرده است.

وارن پیش‌تر نیز در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی ترامپ، افزایش تعرفه‌ها را مورد اعتراض قرار داده و درباره پیامدهای سیاست‌های دولت آمریکا بر هزینه زندگی شهروندان این کشور هشدار داده بود.

این سناتور دموکرات همچنین از منتقدان سیاست خارجی ترامپ، از جمله رویکرد دولت او در قبال جنگ و تحولات منطقه غرب آسیا، بوده است.

.

..........................

پایان پیام