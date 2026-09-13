به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمجتبی نورمفیدی در آیین معرفی و رونمایی از آثار پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، اظهار داشت: آنچه امروز در پژوهشگاه شاهد آن هستیم، چه در داخل مجموعه و چه در بیرون از آن، محصول همدلی، همراهی و همکاری صمیمانه جمعی از دوستان و استادان حوزه است.

وی افزود: قرار بود در این مراسم از ۱۹ اثر رونمایی شود، اما با احتساب یک دوفصلنامه که منتشر شده است، این تعداد به ۲۰ اثر رسید.

رئیس هیئت امنای پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با تجلیل از تلاش‌های علمی صورت‌گرفته در این مجموعه، تصریح کرد: این آثار حاصل تلاش چهره‌هایی است که هر یک از شخصیت‌های برجسته و استادان صاحب‌نام حوزه محسوب می‌شوند و فرصت نام بردن از همه این بزرگواران به صورت جداگانه وجود ندارد.

بخشی از دغدغه‌های شهید مطهری در پژوهشگاه فقه معاصر دنبال می‌شود

حجت‌الاسلام والمسلمین نورمفیدی با اشاره به حدود شش سال فعالیت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، اظهار داشت: اگر امروز بخشی از آرزوها و دغدغه‌های دیرینه مؤسس عالی‌قدر این مجموعه به مرحله عمل و اجرا رسیده است، این امر نتیجه تلاش دوستان و بزرگوارانی است که این مجموعه را سامان داده و پیش برده‌اند.

وی با اشاره به مرحوم آیت‌الله شهید مرتضی مطهری، ادامه داد: من از سنین بسیار کم و دوران کودکی خاطراتی از ایشان و مطالبی که درباره استادشان، مرحوم آیت‌الله شهید مطهری، نقل می‌کردند، در ذهن دارم. گرچه در آن زمان سن من اقتضای درک بسیاری از مسائل را نداشت، اما ایشان را از نزدیک دیده بودم.

وی افزود: چارچوب فکری و دغدغه‌های شهید مطهری، دغدغه‌هایی است که اگر در حوزه فراگیر شود، حوزه رنگ دیگری پیدا می‌کند و بسیار موفق‌تر از وضعیت امروز خواهد بود.

رئیس هیئت امنای پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر خاطرنشان کرد: بخشی از آن دغدغه‌ها امروز در قالب فعالیت‌های این پژوهشگاه دنبال می‌شود و امیدواریم با دعای دوستان و عنایت حضرت حق، برکات این حرکت بیش از پیش گسترش پیدا کند.

ارائه گزارش پنج‌ساله فعالیت پژوهشگاه

وی با اشاره به تدوین گزارش پنج‌ساله پژوهشگاه گفت: گزارش پنج‌ساله فعالیت پژوهشگاه آماده شده و ان‌شاءالله به شکلی در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین نورمفیدی افزود: در این گزارش، فعالیت‌های پژوهشگاه از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ به صورت تفصیلی و جامع در بخش‌های مختلف ارائه شده است.

وی با اشاره به برخی از فعالیت‌های این مجموعه اظهار داشت: برگزاری حدود ۳۰۰ نشست علمی، انتشار آثاری که امروز از آنها رونمایی می‌شود و توسعه ارتباط با مراکز علمی بین‌المللی که در سال‌های اخیر شکل جدی‌تری به خود گرفته، از جمله فعالیت‌های پژوهشگاه است.

وی ادامه داد: پایگاه جامع دروس فقه معاصر، دانشنامه فقه معاصر و کتابخانه دیجیتال فقه معاصر نیز از دیگر اقداماتی است که در پژوهشگاه در حال پیگیری و انجام است.

سیاست‌های آینده پژوهشگاه بر اساس آسیب‌شناسی عملکرد پنج‌ساله

حجت‌الاسلام والمسلمین نورمفیدی با اشاره به ارزیابی عملکرد پنج‌ساله پژوهشگاه گفت: در این مدت با بررسی عملکرد پنج‌ساله، نقاط قوت و ضعف و آسیب‌شناسی فعالیت‌های پژوهشگاه، تلاش کردیم رویکردها، سیاست‌ها و برنامه‌های آینده را متناسب با اهداف و مأموریت‌های پژوهشگاه، بیش از گذشته هماهنگ کنیم.

وی افزود: بر همین اساس تلاش شده است سیاست‌ها و برنامه‌های آینده، تطابق و هماهنگی بیشتری با اهداف و مأموریت‌هایی داشته باشد که برای این مجموعه تعریف شده است.

جذب و تربیت پژوهشگر در دستور کار قرار گرفته است

وی یکی از برنامه‌های مهم سال جاری پژوهشگاه را جذب و تربیت پژوهشگر عنوان کرد و گفت: جذب پژوهشگر و ان‌شاءالله تربیت و پرورش پژوهشگرانی که بتوانند در این مجموعه فعالیت کنند، از جمله کارهایی است که در سال جاری آغاز شده است.

رئیس هیئت امنای پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر اضافه کرد: ورود به عرصه‌هایی که کمتر در آنها کار شده نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم در حوزه‌های جدید، ظرفیت‌های پژوهشی بیشتری ایجاد کنیم.

ترجمه آثار به عربی و انگلیسی با جدیت دنبال می‌شود

حجت‌الاسلام والمسلمین نورمفیدی با اشاره به برنامه ترجمه آثار پژوهشگاه اظهار داشت: ترجمه آثار به زبان‌های عربی و انگلیسی نیز با سرعت در حال انجام است.

وی تصریح کرد: ارتباط با مراکز بین‌المللی که در حوزه فقه شیعه یا فقه اسلامی فعالیت می‌کنند نیز دنبال می‌شود و ان‌شاءالله برنامه‌ها و نتایج این ارتباطات به‌زودی منتشر خواهد شد.

وی افزود: حدود ۱۰۰ و اندی مرکز مرتبط با این حوزه شناسایی شده‌اند و حدود ۶۰۰ شخصیت نیز که در این عرصه فعالیت دارند، شناسایی شده‌اند و ان‌شاءالله برنامه‌ها و اقداماتی که می‌تواند در این مسیر انجام شود، معرفی و تبیین خواهد شد.

توسعه همکاری علمی با عراق و شبه‌قاره

حجت‌الاسلام والمسلمین نورمفیدی از آغاز همکاری با برخی مراکز علمی جهان اسلام خبر داد و گفت: همکاری با مراکز علمی در عراق آغاز شده است و چندی پیش برخی از همکاران پژوهشگاه سفری به عراق داشتند و با تعدادی از مراکز علمی این کشور ارتباط برقرار کردند.

وی ادامه داد: در شبه‌قاره نیز فعالیت‌ها و اقداماتی در حال آغاز شدن است و این ظرفیت و آمادگی وجود دارد که ارتباطات علمی پژوهشگاه با مراکز علمی جهان اسلام توسعه پیدا کند.

فقه شیعه ظرفیت پاسخگویی به مسائل انسان معاصر را دارد

رئیس هیئت امنای پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در ادامه سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های فقه شیعه گفت: هرچه جلوتر می‌رویم، بیشتر به ظرفیت فقه شیعه برای پاسخگویی به نیازهای انسان معاصر پی می‌بریم.

وی افزود: هر گامی که در این مسیر برداشته می‌شود، بیشتر به این واقعیت پی می‌بریم که چه علاقه، عطش و نیازی برای ارتباط با فقه شیعه و آشنایی با مواضع و دیدگاه‌های فقه شیعه وجود دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نورمفیدی ادامه داد: شاید اغراق نباشد اگر بگویم در برخی از موضوعات و مسائلی که ممکن است از نظر ما از واضحات باشد و از آنها عبور کرده باشیم، در برخی محافل علمی خارج از ایران به عنوان تلاش‌های علمی قابل توجه مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی در عین حال بر ضرورت ارتباط علمی دوسویه با جهان اسلام تأکید کرد و گفت: البته ما نیز به جهان اسلام و کارهایی که در جهان اسلام انجام شده است، نیاز داریم و امیدواریم این ارتباطات بیش از گذشته گسترش پیدا کند.

برگزاری همایش ظرفیت‌شناسی فقه شیعه برای مسائل جدید

وی از برنامه‌ریزی برای برگزاری یک همایش علمی در زمینه ظرفیت‌های فقه شیعه خبر داد و اظهار داشت: درصدد هستیم همایشی با موضوع ظرفیت‌شناسی فقه شیعه برای پرداختن به مسائل جدید و نوپدید برگزار کنیم.

تدوین ویژه‌نامه فقه معاصر و رهبر شهید انقلاب

حجت‌الاسلام والمسلمین نورمفیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهتمام رهبر شهید انقلاب به فقه معاصر گفت: به نظر من ایشان یکی از کسانی بودند که در حوزه فقه معاصر اهتمام ویژه‌ای داشتند.

وی افزود: ان‌شاءالله تا سالگرد شهادت یا تدفین ایشان، ویژه‌نامه‌ای درباره فقه معاصر و رهبر شهید انقلاب در پژوهشگاه دنبال خواهیم کرد که محورهایی برای آن در نظر گرفته شده و ان‌شاءالله از دیدگاه و نظرات دوستان و بزرگان نیز در این زمینه استفاده خواهد شد.

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