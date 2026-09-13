افشای آرشیو اطلاعات مسلمانان آمریکا؛ نگرانی از تبدیل آن به »فهرست هدف«

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک اندیشکده آمریکایی طی حدود دو دهه اطلاعات هزاران مسلمان و سازمان‌های اسلامی در این کشور را در یک پایگاه داده گسترده گردآوری کرده است؛ اقدامی که نگرانی فعالان حقوق مدنی درباره احتمال استفاده از این اطلاعات برای رصد و ارعاب مسلمانان را به دنبال داشته است.

بر اساس گزارشی که پایگاه خبری «هاف‌پست» منتشر کرده، «انجمن خاورمیانه» (Middle East Forum) که یک اندیشکده بحث‌برانگیز آمریکایی است، طی حدود ۲۰ سال بیش از چهار میلیون داده درباره افراد و سازمان‌های مرتبط با جامعه مسلمانان آمریکا جمع‌آوری کرده است.

این اطلاعات شامل نام افراد، حساب‌های آنها در شبکه‌های اجتماعی و اطلاعات مالیاتی و همچنین جزئیاتی درباره مساجد، مدارس، کسب‌وکارها و دیگر سازمان‌ها بوده است.

اطلاعات مسلمانان و حامیان آنها در یک پایگاه داده

گزارش هاف‌پست حاکی است که این پایگاه داده تنها مسلمانان و نهادهای اسلامی را شامل نمی‌شود، بلکه اطلاعات برخی افراد و گروه‌هایی را نیز دربرمی‌گیرد که از آنها به‌عنوان متحدان جامعه مسلمانان یاد شده است.

انجمن خاورمیانه پس از آن وجود این آرشیو را تأیید کرد که هاف‌پست درباره این پایگاه داده با این اندیشکده تماس گرفت و اعلام کرد قصد دارد گزارشی درباره آن منتشر کند.

این اندیشکده اعلام کرده است که پژوهشگران، روزنامه‌نگاران و دیگر محققان می‌توانند برای دسترسی به این اطلاعات درخواست ارائه کنند.

گرگ رومن، مدیر اجرایی انجمن خاورمیانه، گفت این سازمان قصد داشت اواخر سال جاری میلادی وجود این پایگاه داده را اعلام کند، اما از انتشار زودتر این اطلاعات استقبال کرد.

انجمن خاورمیانه که در سال ۱۹۹۴ تأسیس شده، مأموریت خود را دفاع از ارزش‌های غربی و برجسته‌کردن آنچه «خطرات اسلام‌گرایی قانونی» می‌خواند، عنوان کرده است.

با این حال، سازمان‌های مدافع حقوق مدنی این اندیشکده را به دامن‌زدن به اسلام‌هراسی و انتشار اطلاعات نادرست درباره مسلمانان متهم کرده‌اند.

این اندیشکده اعلام کرده اطلاعات موجود در پایگاه داده از سوابق و منابع عمومی جمع‌آوری شده است، اما گستردگی این آرشیو نگرانی‌هایی را در میان فعالان حقوق مدنی ایجاد کرده است.

هشدار درباره تبدیل‌شدن اطلاعات به «فهرست هدف»

کالب کیفر از مرکز حقوق فقر در جنوب آمریکا، وجود این آرشیو را «بسیار نگران‌کننده» توصیف کرده و با اشاره به افزایش ادبیات ضداسلامی در آمریکا نسبت به ابعاد آن هشدار داده است.

همچنین موباشرا تزامل از «ابتکار پل» دانشگاه جورج‌تاون، این پایگاه داده را بالقوه یک «فهرست هدف» توصیف کرده و هشدار داده است که چنین اطلاعاتی می‌تواند برای نظارت بر افراد و سازمان‌های مسلمان یا ارعاب آنها مورد استفاده قرار گیرد.

افشای وجود این پایگاه داده در شرایطی صورت می‌گیرد که نگرانی‌ها درباره اسلام‌هراسی در میان مسلمانان آمریکا افزایش یافته و هم‌زمان سیاست‌های دولت دونالد ترامپ، برخورد با معترضان حامی فلسطین و اظهارات برخی قانون‌گذاران جمهوری‌خواه، تنش‌های سیاسی پیرامون جامعه مسلمانان آمریکا را تشدید کرده است.

انجمن خاورمیانه در دفاع از اقدام خود اعلام کرده است که ترسیم شبکه‌های ایدئولوژیک در میان سازمان‌های جامعه مدنی آمریکا امری رایج است و گروه‌های دیگری نیز پایگاه‌های داده مشابهی در اختیار دارند.

با این حال، فعالان حقوق مدنی معتقدند حجم گسترده اطلاعات گردآوری‌شده درباره مسلمانان و سازمان‌های مرتبط با آنان، به‌ویژه در فضای کنونی افزایش اسلام‌هراسی در آمریکا، نگرانی‌هایی جدی درباره نحوه استفاده احتمالی از این اطلاعات ایجاد می‌کند.

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