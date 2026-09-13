به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «مصطفی بایومی» ستون‌نویس گاردین در یادداشتی با اشاره به گذشت ۲۵ سال از حملات ۱۱ سپتامبر، نوشت که اسلام‌هراسی همچنان در سیاست آمریکا ریشه دارد، اما برخلاف تصور رایج، شدت گرفتن آن بیش از آنکه با وقوع حملات تروریستی مرتبط باشد، با چرخه‌های انتخاباتی ارتباط دارد.

میراث ۱۱ سپتامبر؛ هراس و سرکوب مسلمانان

بایومی یادآور شد که مسلمانان آمریکا بلافاصله پس از حملات ۱۱ سپتامبر با موج شدیدی از خشونت و نفرت مواجه شدند و دست‌کم سه نفر در حملات اولیه جان خود را از دست دادند. هم‌زمان، دولت فدرال سرکوب گسترده‌ای را علیه مهاجران مسلمان آغاز کرد که کارشناسان حقوقی آن را با سرکوب‌های موسوم به «یورش‌های پالمر» در دهه ۱۹۲۰ مقایسه کردند.

همچنین ناآگاهی درباره اسلام نیز در کنار ترس عمومی ادامه دارد. با وجود تلاش‌هایی برای معرفی اسلام به جامعه آمریکا، از جمله اختصاص برنامه‌ای از سوی اپرا وینفری به موضوع «اسلام ۱۰۱» در اکتبر ۲۰۰۱ و قرار گرفتن قرآن در فهرست پرفروش‌های نیویورک‌تایمز، برداشت‌های نادرست درباره مسلمانان همچنان پابرجا ماند.

یک نظرسنجی در سال ۲۰۰۶ نشان داده بود تنها یک‌سوم شرکت‌کنندگان می‌دانستند مسلمانان همان خدای مسیحیان و یهودیان را می‌پرستند و نزدیک به ۱۰ درصد نیز تصور می‌کردند مسلمانان «خدای ماه» را عبادت می‌کنند.

اسلام‌هراسی در فصل انتخابات اوج می‌گیرد

نویسنده با استناد به پژوهش‌های انجام‌شده درباره اسلام‌هراسی در آمریکا نوشت که موج‌های ضداسلامی لزوماً پس از حملات تروریستی شدت نمی‌گیرند، بلکه معمولاً در حوالی انتخابات افزایش می‌یابند. یافته‌های بنیاد آمریکای نوین و تعدادی از پژوهشگران نیز نشان می‌دهد پیام‌های سیاسی و ادبیات مربوط به بحران‌ها می‌تواند بر نگرش جامعه آمریکا نسبت به مسلمانان تأثیر قابل توجهی داشته باشد.

از این منظر، اسلام‌هراسی را باید نه صرفاً ترسی غیرمنطقی از یک گروه دینی، بلکه پدیده‌ای دانست که به‌صورت فزاینده در سیاست آمریکا مورد استفاده ابزاری قرار می‌گیرد؛ مسئله‌ای که هم‌زمان با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و افزایش ادبیات ضداسلامی برخی سیاستمداران بار دیگر برجسته شده است.

حملات سیاسی به مسلمانان و سازمان‌های اسلامی

بایومی برای نمونه به اظهارات «لورا لومر» فعال راست افراطی و از نزدیکان دونالد ترامپ، «نانسی میس» نماینده کارولینای جنوبی، «رندی فاین» نماینده فلوریدا، «تامی توبرویل» سناتور جمهوری‌خواه و همچنین «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا اشاره کرد که در مقاطع مختلف اظهاراتی علیه مسلمانان یا سیاستمداران مسلمان مطرح کرده‌اند.

او همچنین تگزاس را نمونه‌ای از شدت گرفتن این ادبیات دانست؛ جایی که سیاستمداران این ایالت بارها طرح‌هایی علیه مسلمانان مطرح کرده‌اند، از جمله طرح‌هایی درباره ممنوعیت دادگاه‌های شریعت که اساساً در تگزاس وجود ندارند. بایومی همچنین به اقدام «گرگ ابوت» فرماندار تگزاس اشاره کرد که شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی (CAIR) را یک «سازمان تروریستی خارجی» اعلام کرده است؛ اقدامی که نویسنده آن را بی‌اساس دانسته و به هشدار مؤسسه «نایت متمم اول قانون اساسی» درباره هدف قرار گرفتن گروه‌های مدنی و مخالفان سیاسی اشاره کرده است.

از «خزش شریعت» تا «خزش اقتدارگرایی»

ستون‌نویس گاردین در ادامه استدلال می‌کند که حملات علیه مسلمانان الزاماً به مسلمانان محدود نمی‌ماند. به نوشته او، جامعه مسلمانان آمریکا طی ۲۵ سال گذشته تجربه نظارت بدون مجوز، سیاست‌های مهاجرتی سیاسی‌شده، ممنوعیت ورود مسلمانان و محدود شدن صداهای مخالف، از جمله در حمایت از فلسطین، را داشته است.

بایومی هشدار می‌دهد همان ابزارهایی که ابتدا علیه مسلمانان به کار گرفته شدند، می‌توانند در مراحل بعدی علیه گروه‌های دیگر نیز استفاده شوند. او در همین چارچوب، در برابر ادعای سیاستمداران جمهوری‌خواه درباره «خزش شریعت»، از چیزی سخن می‌گوید که آن را «خزش اقتدارگرایی» در آمریکا می‌داند.

افزایش حضور مسلمانان در سیاست آمریکا

با این حال، گاردین تأکید می‌کند مسلمانان آمریکا در برابر این فشارها منفعل نمانده‌اند و حضور سیاسی آنان بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است. بر اساس یک مطالعه اخیر که گزارش به آن استناد می‌کند، اکنون ۲۵۵ مسلمان در سمت‌های انتخابی سراسر آمریکا فعالیت دارند که در میان آنها ۱۱ شهردار، ۱۸ قاضی و چهار عضو مجلس نمایندگان آمریکا حضور دارند؛ بیش از ۴۳ درصد این افراد نیز زن هستند.

این یادداشت، «زهران ممدانی» و «عبدالرحمن محمد السید» را از برجسته‌ترین سیاستمداران مسلمان آمریکا می‌داند و می‌نویسد آنچه آنان را متمایز می‌کند، تنها توانایی ارتباطی‌شان نیست، بلکه تمرکز بر سیاست‌هایی است که می‌تواند به بهبود زندگی عموم مردم منجر شود.

گاردین به برنامه‌های السید برای دسترسی همگانی به خدمات درمانی و آب سالم، حذف بدهی‌های پزشکی و مقابله با نفوذ پول شرکت‌ها در سیاست اشاره می‌کند و درباره ممدانی نیز از اجرای برنامه آزمایشی مراقبت از کودکان دو ساله با بودجه عمومی، توقف افزایش اجاره‌بهای برخی واحدهای تحت کنترل اجاره و برنامه نگهداری از کودکان در مراکز تفریحی شهری برای کمک به والدین یاد می‌کند.

در پایان، ستون‌نویس گاردین می‌نویسد طی ۲۵ سال گذشته نیروهای سیاسی مختلف بارها با بهره‌گیری از ترس و ناآگاهی، این ادعا را مطرح کرده‌اند که مسلمانان جایگاهی در آمریکا ندارند و قصد تصرف این کشور را دارند؛ اما مسلمانان آمریکا اکنون بیش از گذشته در عرصه سیاسی حضور دارند و تلاش آنان برای دفاع از حقوق خود، در نهایت به دفاع از حقوق عمومی و تقویت دموکراسی برای همه شهروندان منجر می‌شود.

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