عامل مهم ایستادگی ایران در برابر فشارهای خارجی، وحدت و انسجام ملی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم باشکوه مولد حضرت محمد مصطفی(ص) با شعار «الگوگیری از اخلاق رسول‌الله(ص)؛ برای ساختن شخصیتی پربرکت و سودمند برای جامعه» و با حضور بیش از یک‌هزار نفر از مؤمنان و دوستداران پیامبر اکرم(ص) شامگاه شنبه، ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۶، در مجلس تعلیم بیت‌المعمور منطقه جاتیبنینگ بارو در بیکاسیِ جاکارتا برگزار شد و سخنرانان این مراسم بر علم، اخلاق نبوی و وحدت اسلامی تأکید کردند.



تأکید مشاور وزیر امور دینی اندونزی بر نقش علم در قدرت‌یابی جهان اسلام

حاجی گوگون گومیلار، از اعضای دفتر و مشاوران ویژه وزیر امور دینی جمهوری اندونزی با اشاره به جایگاه علم در تعالیم پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین درس‌هایی که مسلمانان باید از سیره نبوی فراگیرند، اهتمام به دانش، آموزش و توانمندسازی علمی است.

وی با اشاره به نقش علم و فناوری در قدرت‌یابی ملت‌ها افزود: امروز نیز می‌توان مشاهده کرد که کشورهایی همچون ایران و یمن با اتکا به ظرفیت‌های علمی و فناوری خود توانسته‌اند در برابر قدرت‌های استکباری ایستادگی کنند.

این مقام اندونزیایی، پیامبر اکرم(ص) را الگویی جامع برای جامعه اسلامی دانست و گفت: یکی از ابعاد مهم پیروی از آن حضرت در جهان امروز، فراگیری علم و تبدیل دانش به عاملی برای قدرت، استقلال و پیشرفت جوامع اسلامی است.





جهانگیری: تصویر برخی رسانه‌های بین‌المللی از ایران با واقعیت فاصله دارد

در ادامه این مراسم، دکتر یحیی جهانگیری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی و مهمان افتخاری برنامه، درباره جایگاه پیامبر اکرم(ص) در قرآن کریم و زندگی مسلمانان سخن گفت.

وی با اشاره به آیه شریفه «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا» بر اهمیت صلوات بر پیامبر اکرم(ص) تأکید کرد و آن را یکی از جلوه‌های پیوند معنوی مسلمانان با پیامبر رحمت دانست.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت وحدت و انسجام امت اسلامی تأکید کرد و گفت آنچه گاه در برخی رسانه‌های بین‌المللی از جامعه ایران ترسیم می‌شود، با واقعیت‌های عینی و اجتماعی ایران فاصله دارد.

وی افزود: برای شناخت واقعی ایران می‌توان به روایت‌های مستقیم خبرنگاران، بلاگرها، فعالان رسانه‌ای و مسافرانی که از ایران بازدید کرده‌اند مراجعه کرد؛ افرادی که مشاهدات خود را بدون واسطه در صفحات و شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند.



رایزن فرهنگی ایران: وحدت و انسجام ملی عامل مهم ایستادگی در برابر فشارهاست

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی خاطرنشان کرد که امروز وحدت اسلامی و انسجام ملی یکی از عوامل مهم قدرت و ایستادگی جامعه ایران در برابر تهدیدها و فشارهای خارجی است و بر مسئله وحدت به‌عنوان یکی از اصول مورد تأکید رهبران و مسئولان جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.



مولدالنبی جاکارتا؛ از تلاوت و صلوات تا نعت‌خوانی پیامبر(ص)

در این مراسم برنامه‌های متنوعی از جمله تلاوت قرآن کریم، ذکر و صلوات، نشیدخوانی و نعت‌خوانی در مدح پیامبر اکرم(ص) برگزار شد و فضای معنوی ویژه‌ای بر برنامه حاکم بود.

حضور گسترده بیش از یک‌هزار نفر از مؤمنان، خانواده‌ها و دوستداران رسول خدا(ص) در این مراسم، جلوه‌ای از محبت جامعه مسلمان اندونزی به پیامبر اکرم(ص) و اهتمام آنان به زنده نگه داشتن فرهنگ و اخلاق نبوی بود.

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