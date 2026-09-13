به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین علی احدی، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در نشست خبری نخستین دوره مسابقه بین‌المللی نقاشی «سورنا» ویژه کودکان داخل کشور و خارج از کشور، اظهار داشت: ایرانیان خارج از کشور که همواره حضورشان را در کنار خودمان درک و لمس می‌کنیم، به هر دلیلی از جمله تحصیل، مسائل شغلی و دلایل مختلف خانوادگی، در خارج از مرزهای ایران عزیز زندگی می‌کنند.

وی افزود: یکی از اصول راهبردی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی این است که همواره برای این عزیزان برنامه‌ریزی داشته باشد و اقدامات و برنامه‌های ویژه‌ای را برای ایرانیان خارج از کشور رقم بزند. در طول این سال‌ها برنامه‌های بسیار خوبی برای هموطنانمان در خارج از مرزهای کشور در نظر گرفته شده و اتفاقات خوبی نیز در این زمینه رقم خورده است.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی و بخش‌های مختلف نظام نیز همواره امتیازهایی را برای هموطنان عزیزمان در خارج از ایران در نظر گرفته‌اند و تلاش کرده‌اند مسیر ورود آنان به کشور عزیزمان را تسهیل کنند.

احدی تصریح کرد: بخش‌های مختلف نظام همواره به دنبال این بوده‌اند که بتوانند نخبگان، چهره‌های شاخص هنری و علمی و اندیشمندان را به داخل ایران جذب کنند، از ظرفیت‌های آنان استفاده کنند و زمینه حضورشان در کشور عزیزمان را تسهیل کنند.

وی با بیان اینکه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و اداره‌کل امور فرهنگی و اجتماعی ایرانیان خارج از کشور نیز از این مسئله مستثنا نیست، گفت: این مجموعه برنامه‌های مختلف و متنوعی را برای ایرانیان خارج از کشور انجام داده است.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خاطرنشان کرد: همان‌طور که مستحضرید، ظرف چند هفته گذشته نخستین لیگ بازی‌های الکترونیک خارج از کشور را با حضور فرهنگی و ورزشی کشور رونمایی کردیم که با استقبال خوب ایرانیان مواجه شد.

احدی ادامه داد: امروز نیز با زحمات فراوانی که جناب آقای دکتر حجازی و همکاران محترم کشیده‌اند، این رویداد برگزار می‌شود که شاید محور اصلی آن ایرانیان خارج از کشور باشند که در مسابقه نقاشی شرکت می‌کنند و ان‌شاءالله اتفاقات خیلی خوبی را رقم خواهند زد.

وی افزود: البته این رویداد منحصر به ایرانیان خارج از کشور نیست و همه هموطنان عزیز ما در داخل کشور و حتی غیرایرانی‌ها نیز می‌توانند در آن شرکت کنند؛ اما شاید آن بخش ویژه‌ای که برای هموطنان عزیزمان در خارج از کشور وجود دارد، نقطه ممتاز این رویداد باشد.

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