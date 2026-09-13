روایت ایران مقتدر باید در کنار مظلومیت و ایستادگی به جهان معرفی شود

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسین دیوسالار، معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در نشست خبری نخستین دوره مسابقه بین‌المللی نقاشی «سورنا» ویژه کودکان داخل کشور و خارج از کشور، با محوریت نقاشی درباره کودکان و نوجوانان شهید جنگ تحمیلی سوم علیه ایران و واقعه میناب، اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که تاریخ صرفاً وقایع و رویدادها نیست. هرچند تاریخ با رویدادها و وقایع ساخته می‌شود، اما صرفاً در خود رویدادها و وقایع متوقف نمی‌ماند.

وی افزود: شاید امروز بیش از گذشته، روایت از رویداد و روایت وقایع حتی مهم‌تر از خود حادثه باشد. آن چیزی که تاریخ را می‌سازد، روایت‌ها هستند و اگر به این موضوع توجه نشود، ممکن است حق مظلوم نادیده گرفته شود، ظالم به جای مظلوم قرار بگیرد، جای پیروز و شکست‌خورده عوض شود و یک فاجعه از اثرگذاری واقعی خود خارج شود.

معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ادامه داد: آنچه وظیفه همه ماست، چه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که قرارگاه فرهنگی بین‌المللی کشور محسوب می‌شود و چه دستگاه‌ها و نهادهای مختلف فرهنگی و هنری که خودشان را مسئول می‌دانند، ارائه یک تصویر دقیق‌تر از ایران امروز و ایران دوران ایستادگی ملت است.

دیوسالار تصریح کرد: باید روایت درستی از ایران مقتدر ارائه کنیم، نه فقط ایران مظلوم. همه ما باید دست به دست هم بدهیم تا این تصویر را به دنیا معرفی کنیم؛ هم برای امروز که جهانیان ایران را بشناسند و هم برای تاریخ آینده که این روایت ثبت شود.

وی با اشاره به جنایات علیه کودکان و غیرنظامیان در نقاط مختلف جهان گفت: به نظرم شاید در تاریخ، این اتفاق از معدود مواردی باشد که با قصد مشخص و در محیط زیست انسانی در ایران رخ داده است. نمی‌توان این موضوع را با هدف‌گذاری‌های دیگری که در ویتنام یا در جنگ‌های مختلف صورت گرفته و کودکان، زنان و غیرنظامیان به اهداف نظامی تبدیل شده‌اند، جدا دانست.

معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم این کودکان را به یک روایت اقتداری از کشور تبدیل کنیم؛ کشوری که در کنار مظلومیت، دارای قدرت نرم است و می‌تواند تصویر درست کشور را از مظلومیت در کنار اقتدار، دفاع و ایستادگی ارائه کند.

دیوسالار افزود: یکی از تعابیری که بسیاری از دوستان مطرح کرده‌اند این است که ما جنگ‌طلب نیستیم، اما برای دفاع از میهن، خوب می‌جنگیم و خوب دفاع می‌کنیم. این گزاره‌ای است که می‌خواستم درباره روایت ما مطرح کنم.

وی گفت: ما به عنوان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که مسئول همین روایت‌سازی هستیم، وظیفه داریم تصویر اقتدار، تصویر یک ملت بزرگ با داشته‌های عظیم فرهنگی، هنری، تاریخی و تمدنی و ایران به عنوان کشوری پیشرفته و توسعه‌یافته را معرفی کنیم؛ کشوری که همه مؤلفه‌های لازم برای یک کشور مقتدر را داراست.

قدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی

معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به اهمیت قدرت نرم کشورها اظهار داشت: اگر بخواهیم به صورت مختصر به موضوع قدرت نرم بپردازیم، امروز علی‌رغم اینکه هیچ‌کس نمی‌تواند منکر اهمیت قدرت سخت شود و در تعاریف مربوط به داشته‌ها و مؤلفه‌های قدرت، قدرت سخت نظامی و فناوری‌های نوین از اهمیت برخوردارند، اما یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها، که اگر بیش از سایر مؤلفه‌ها اهمیت نداشته باشد، دست‌کم هم‌تراز آنهاست، حوزه قدرت نرم کشورهاست.

وی ادامه داد: قدرت نرم مبتنی بر دیپلماسی فرهنگی است. شما کاری می‌کنید که دنیا آن‌گونه که شما دوست دارید درباره شما تصور کند، آن تصویر را بتوانید به دنیا مخابره کنید. اگر این تصویر مبتنی بر اقتدار، رشد و پیشرفت باشد، دنیا نیز شما را این‌گونه تصویر خواهد کرد.

دیوسالار اضافه کرد: اگر تصویرسازی شما مبتنی بر ناتوانی در معرفی داشته‌های خودتان باشد، هرچقدر هم که این داشته‌ها قدرتمند باشند، نمی‌توانید تصویر واقعی خودتان را به جهان ارائه کنید.

وی گفت: ما جزو چند تمدن کهن جهان و از جمله پنج یا شش تمدن کهن دنیا هستیم و دارای میراث فرهنگی عظیمی هستیم که نمونه آن در جهان وجود ندارد. مهم‌تر از همه، ما دارای مردم بزرگی هستیم که نمونه این مردم را در هیچ جای دنیا نمی‌توان پیدا کرد.

معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تأکید کرد: مهم این است که ما و شما، رسانه، فرهنگ و هنر، در کنار یکدیگر، دیپلماسی فرهنگی و عمومی کشور را به گونه‌ای ترسیم کنیم که اقتدار و قدرت نظامی در کنار اقتدار معنوی، اقتدار فرهنگی و قدرت نرم قرار بگیرد و این مؤلفه‌ها دست به دست هم دهند تا ایران مقتدر امروز را به جهان معرفی کنند.

دیوسالار افزود: همان‌طور که دشمنان ما اگر به قدرت سخت جمهوری اسلامی ایران اعتراف کرده‌اند ـ و شما به عنوان اصحاب رسانه بیش از من در جریان این موضوع هستید ـ به قدرت نرم ایران نیز اعتراف کرده‌اند.

وی تصریح کرد: آنها اعتراف کرده‌اند که انیمیشن‌های ایرانی و تبلیغات خارجی ایران توانسته بسیاری از معادلات را، ابتدا در تصویر دشمن و سپس در تصویر جهان نسبت به ایران، تغییر دهد.

نقش ایرانیان خارج از کشور در معرفی ایران

معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: اینجاست که در مؤلفه دوم و حتی مؤلفه اول، نقش ایرانیان خارج از کشور واقعاً ظهور پیدا می‌کند؛ ایرانیانی که برای ملت خود ایستادند و دل در گرو وطن خود داشتند و برای میهن ایستادگی کردند.

وی افزود: صحنه‌های ارزشمندی را دیدید که واقعاً باید تک‌تک این عزیزان را روی دست گرفت؛ چراکه آنها برای کشور خود در بدترین شرایط ممکن ایستادگی کردند.

دیوسالار ادامه داد: ما در تهران و در میادین مختلف، شاهد حضور ارزشمند ملت بزرگ ایران بودیم و ما و دوستان و رفقایمان در کنار مردم بودیم، اما ایرانیان خارج از کشور در شرایطی ایستادند و نام ایران و پرچم ایران را بالا بردند که کشور و ملت ایران مورد هجمه قرار می‌گرفتند و بعضی اوقات حتی جانشان در خطر بود؛ با این حال برای ایران ایستادگی کردند.

وی خاطرنشان کرد: واقعاً چقدر زیباست که پهلوانان و قهرمانان ایران اسلامی، از رئیسعلی دلواری تا دیگر قهرمانان و از سورنا، پهلوان و قهرمان تاریخی، تا سورنای شهید، مظلوم و مقتدر امروز ما، همه در یک بستر بزرگ قدرت و دیپلماسی تصویر ایران در کنار یکدیگر قرار بگیرند.

دیوسالار اظهار داشت: همه اینها در یک مسیر تاریخی و در طول تاریخ، یک ایران اسلامی را برای ما به ارمغان آورده‌اند و ما امروز موظف هستیم از این داشته ارزشمند دفاع کنیم.

«سورنا»؛ روایتی برای آینده

وی با ابراز خرسندی از برگزاری مسابقه بین‌المللی نقاشی «سورنا» گفت: بسیار خوشحالم که در کنار برنامه‌های متنوع فرهنگی که اداره‌کل امور فرهنگی و اجتماعی ایرانیان خارج از کشور طراحی کرده، این کار بزرگ با نام این شهید، قهرمان، مقتدر و مظلوم در حال انجام است.

معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: ان‌شاءالله نام این شهیدان برای همیشه در تاریخ درخشان ایران اسلامی باقی خواهد ماند و بتواند مظلومیت و در عین حال اقتدار این کشور را نشان دهد. این نگاه، یکی از محورهای مهم این جشنواره نقاشی است.

دیوسالار در پایان تأکید کرد: طبیعتاً ما و دوستانمان در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی باید طراحی‌هایی انجام دهیم تا همه این موضوعات، چه در حوزه جنگ و چه در حوزه غیرجنگ، به مؤلفه‌هایی تبدیل شوند که قدرت کشور را ارتقا دهند.

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