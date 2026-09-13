به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عاموس هرئیل، تحلیلگر نظامی روزنامه هاآرتص در مقاله‌ای با بررسی ابعاد جنگ طولانی‌مدت رژیم صهیونیستی و سیاست‌های بنیامین نتانیاهو، هشدار داد که تداوم جنگ نه‌تنها مشکلات امنیتی و نظامی این رژیم را کاهش نداده، بلکه موجب گسترش دامنه مأموریت‌های ارتش، افزایش فشار بر نیروهای ذخیره و تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی شده است.

هرئیل معتقد است نتانیاهو با حفظ وضعیت جنگی و اضطراری، عملاً جنگ بی‌پایان را از یک ضعف سیاسی به ابزاری برای حفظ موقعیت خود تبدیل کرده است.

عاموس هرئیل با اشاره به اینکه جنگ کنونی طولانی‌ترین جنگ در تاریخ رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود، نوشت این جنگ در تضاد با اصولی قرار گرفته که «دیوید بن‌گوریون» در دکترین امنیتی این رژیم ترسیم کرده بود.

به گفته او، نتانیاهو در حالی همچنان از «پیروزی» سخن می‌گوید که در ماه‌های اخیر، حتی مفهوم «پیروزی مطلق» نیز در ادبیات او کمرنگ‌تر شده است.

هرئیل همچنین مدعی شد نتانیاهو از ادامه جنگ برای حفظ وضعیت اضطراری در سرزمین‌های اشغالی، کاهش تمرکز افکار عمومی بر عوامل منتهی به عملیات هفتم اکتبر و انتقال مسئولیت شکست‌های امنیتی به فرماندهان ارتش و شاباک بهره می‌برد.

هرئیل افزود که احتمال تعمد نتانیاهو برای طولانی کردن جنگ، با هدف حفظ موقعیت سیاسی خود، از نوامبر ۲۰۲۳ مطرح شده بود؛ موضوعی که در آن زمان با تکذیب شدید مواجه شد.

به نوشته این تحلیلگر، فشارهای جو بایدن و سپس دونالد ترامپ برای دستیابی به توافق درباره اسرا و پایان دادن به جنگ غزه نیز نتوانست این روند را متوقف کند. او در عین حال اختلافات داخلی درباره نحوه ادامه جنگ را یادآور شد و نوشت برخی چهره‌های سیاسی و نظامی، از جمله بنی گانتس و گادی آیزنکوت، بر ضرورت پایان سریع‌تر جنگ غزه و تمرکز بر جبهه لبنان تأکید داشتند.

در بخش دیگری از این مقاله، گسترش مناطق تحت کنترل ارتش رژیم صهیونیستی در چند جبهه مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس ادعای هرئیل، ارتش این رژیم اکنون ۱۲۲۰ کیلومتر مربع بیشتر از شب پیش از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ را در اختیار دارد؛ مناطقی که در سه جبهه لبنان، سوریه و نوار غزه قرار گرفته‌اند. همچنین قرار است در سال جاری ۲۶ شهرک جدید در کرانه باختری ایجاد شود و تاکنون ۹۵ کانون شهرک‌نشینی و ۴۲ مزرعه در این منطقه ایجاد شده است.

در دو سال گذشته نیز ۶۳ پایگاه نظامی خارج از مرزهای رژیم صهیونیستی احداث شده که بخش عمده آنها در نوار غزه قرار دارد.

این تحلیلگر نظامی همچنین از افزایش قابل توجه فشار بر نیروهای ارتش و ذخیره خبر داد و نوشت حجم نیروهای مأمور دفاع از مرزها و مناطق تحت کنترل، نسبت به شرایط پیش از عملیات هفتم اکتبر حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.

به گفته او، این وضعیت باعث شده نیروهای ذخیره سالانه حدود ۱۰۰ روز در خدمت باشند و نیروهای نظامی نیز تقریباً به شکل مستمر درگیر فعالیت‌های عملیاتی باشند؛ مسئله‌ای که فرصت کافی برای آموزش و بازسازی توان نظامی را از ارتش گرفته است.

در همین حال، رژیم صهیونیستی تاکنون حدود ۴۲۰ میلیارد شکل برای جنگ هزینه کرده و احتمال توقف کمک‌های امنیتی سالانه آمریکا پس از دو سال نیز به یکی دیگر از نگرانی‌های تل‌آویو تبدیل شده است.

هرئیل در پایان با اشاره به ارزیابی‌های مطرح در ستاد ارتش رژیم صهیونیستی نوشت که با وجود شرایط پیچیده، زمان آن فرا رسیده است که اقدامات سیاسی برای کاهش دامنه جبهه‌هایی که ارتش در آنها گرفتار شده، آغاز شود.

با این حال، به اعتقاد او، نتانیاهو دست‌کم تا زمان برگزاری انتخابات در پایان اکتبر، آمادگی چندانی برای چنین اقدامی ندارد.

این تحلیلگر همچنین با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، از تغییر تمرکز دونالد ترامپ به سمت جبهه‌های دیگر سخن گفت؛ شرایطی که می‌تواند آینده جنگ و میزان حمایت آمریکا از سیاست‌های جنگ‌طلبانه تل‌آویو را تحت تأثیر قرار دهد.

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