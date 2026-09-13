محمدعلی الحوثی: نتیجه نبرد، تحقق مطالبه مردم یمن و آزادسازی بخشی از خاک کشور است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدعلی الحوثی، عضو شورای عالی سیاسی یمن با اشاره به دستاوردهای نبرد اخیر، این تحولات را بخشی از روند اعمال حاکمیت یمن بر سرزمین خود دانست و گفت آزادسازی بخشی از خاک این کشور، در چارچوب هدف اعلام‌شده انقلاب یمن برای دستیابی به آزادی و استقلال قرار دارد.

او همچنین درباره وضعیت تردد کشتی‌ها در منطقه هشدار داد و اعلام کرد عبور کشتی‌ها همچنان ادامه خواهد داشت، مگر کشتی‌هایی که وزارت دفاع یمن درباره عبور آنها اعلام ممنوعیت کرده باشد.

محمدعلی الحوثی، عضو شورای عالی سیاسی یمن، در سخنانی ضمن تبریک به عبدالملک الحوثی، رهبر انصارالله یمن، نیروهای مسلح و امنیتی و مردم این کشور، از آنچه «دستاورد کیفی و پیروزی بزرگ» در نبرد «والله أشد بأساً وأشد تنکیلاً» نامید، تمجید کرد.

وی این دستاورد را نتیجه ایستادگی مردم و نیروهای یمنی در برابر تجاوز و اشغالگری دانست.

وی با تأکید بر حق مردم یمن در اعمال حاکمیت بر سرزمین خود اظهار کرد: نتایج این نبرد، حقی متعلق به مردم یمن و اقدامی در مسیر بسط حاکمیت، بازپس‌گیری و آزادسازی بخشی از خاک کشور است.

الحوثی این تحولات را بخشی از هدف انقلاب یمن یعنی «آزادی و استقلال» عنوان کرد؛ هدفی که به گفته او از آغاز تجاوز و اشغال یمن، در سخنان رهبران این کشور بر آن تأکید شده است.

عضو شورای عالی سیاسی یمن همچنین با اشاره به وضعیت تردد کشتی‌ها در منطقه گفت روند عبور و مرور کشتی‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و تنها کشتی‌هایی که وزارت دفاع یمن درباره عبور آنها اعلام ممنوعیت کرده است، اجازه عبور نخواهند داشت.

این اظهارات در شرایطی مطرح شده که تحولات امنیتی در آب‌های منطقه همچنان از موضوعات مهم در معادلات دریایی و امنیتی خاورمیانه به شمار می‌رود.

الحوثی در ادامه با هشدار درباره وضعیت منطقه، تأکید کرد که «منطقه روی بشکه باروت قرار دارد» و هر طرفی که بخواهد آتش درگیری را شعله‌ور کند، باید مسئولیت پیامدهای آن را بپذیرد.

وی با این موضع، بر حساسیت شرایط منطقه و ضرورت توجه طرف‌های مختلف به پیامدهای اقدامات نظامی تأکید کرد.

.............

پایان پیام