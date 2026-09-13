بریکس خواستار خروج اسرائیل از خاک لبنان شد؛ تأکید بر حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بیانیه مشترک سران بریکس در نشست سالانه این گروه در دهلی‌نو، طیفی از مسائل مهم بین‌المللی و منطقه‌ای را دربر گرفت؛ از مخالفت با تحریم‌های یکجانبه و تأکید بر چندجانبه‌گرایی و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز بحران‌ها گرفته تا محکومیت نقض حاکمیت لبنان و تأکید بر تمامیت ارضی سوریه.

این گروه همچنین نسبت به حملات عمدی علیه تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز نگرانی کرد.

سران گروه بریکس در بیانیه مشترک خود، مخالفت قاطع این گروه با تحریم‌های یکجانبه‌ای را که مغایر با حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد هستند، اعلام کردند.

در این بیانیه بر ضرورت حرکت به سمت نظامی بین‌المللی مبتنی بر چندجانبه‌گرایی تأکید و تصریح شد که دیدگاه‌ها و مواضع متنوع کشورها درباره مسائل مهم جهانی باید مورد احترام قرار گیرد.

سران بریکس همچنین بر تعهد خود به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مناقشات و بحران‌های بین‌المللی از طریق گفت‌وگو، رایزنی و مسیرهای دیپلماتیک تأکید کردند.

در همین چارچوب، این گروه نقض حاکمیت لبنان را محکوم کرد و از رژیم صهیونیستی خواست از اراضی اشغالی لبنان عقب‌نشینی کند؛ موضعی که در بخش مربوط به مسائل امنیتی و منطقه‌ای بیانیه این نشست مورد تأکید قرار گرفته است.

در بخش دیگری از بیانیه، سران بریکس بر پایبندی خود به مقابله با تمامی اشکال و مظاهر تروریسم تأکید کردند و حفظ حاکمیت جمهوری عربی سوریه، وحدت و تمامیت ارضی این کشور را مورد تأکید قرار دادند.

سران این گروه همچنین نسبت به حملات عمدی علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز نگرانی کردند.

بریکس در بخش اقتصادی بیانیه خود نیز بر اهمیت همکاری مشترک برای حفظ جریان روان تجارت جهانی، تضمین ثبات زنجیره‌های تأمین و تداوم جریان انرژی تأکید کرد. این موضوع در شرایطی مورد توجه قرار گرفته است که تشدید بحران‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، نگرانی‌هایی درباره بازارهای انرژی و ثبات اقتصاد جهانی ایجاد کرده است.

توسعه همکاری در حوزه‌های تجارت، انرژی، فناوری و هوش مصنوعی نیز از دیگر محورهای مورد توجه در نشست سالانه بریکس اعلام شده است.

نشست سالانه بریکس در دهلی‌نو و در شرایطی برگزار شد که بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی متعددی در جریان است. بریکس که در سال ۲۰۰۹ با مشارکت برزیل، روسیه، هند و چین شکل گرفت و سپس آفریقای جنوبی به آن پیوست، در سال‌های اخیر با عضویت کشورهای جدید از جمله ایران، عربستان و امارات گسترش یافته است.

این گروه خود را بستری برای تقویت همکاری میان اقتصادهای نوظهور و حرکت به سمت نظام بین‌المللی چندقطبی می‌داند.

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