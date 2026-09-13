به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از ماه ها قبل فشار سیاسی به واسطه فرستادگان آمریکایی بر حاکمیت سیاسی عراق برای خلع سلاح مقاومت با عناوین مختلف آغاز شده است. نقش مقاومت عراق از دهه ها پیش در دفاع از حاکمیت و مرزهای این کشور و امنیت عمومی و پاکسازی عراق از لوث گروه های تروریستی آمریکایی و صهیونیستی بر همگان آشکار است اما اشغالگران آمریکایی به بهانه مبارزه با تروریست نیروهای خود را در این کشور حفظ کردند.

بر اساس اعلام رسمی دولت عراق ۳۰ سپتامبر موعد نهایی پایان مأموریت نظامی ائتلاف بین‌المللی در عراق و خروج نیروهای آن است و بعد از آن طرح انحصار سلاح در دست دولت و یا خلع سلاح مقاومت در دستور کار قرار می گیرد.پروژه تحویل سلاح، طرحی آمریکایی-صهیونیستی است که علناً آمریکایی ها خواستار آن شده‌اند و دولت عراق تحت فشار، آن را پذیرفته است.

در همین راستا نیروهای مقاومت عراق از جمله کتائب سیدالشهدا و دبیرکل نجباء شروط و خط و نشان هایی را برای اشغالگران آمریکایی اعلام کردند و شیخ اکرم الکعبی دبیر کل نجباء تاکید کرد؛ اگر پس از ۳۰ سپتامبر حتی یک سرباز در عراق باقی بماند، اجازه نخواهیم داد سالم برگردد و جنازه‌اش را پس‌می‌فرستیم.

حجت الاسلام سیدعباس موسوی نماینده دبیرکل جنبش نجباء در ایران در گفت و گو با ابنا با اشاره به نزدیک شدن موعد ۳۰ سپتامبر خروج اشغالگران آمریکایی از عراق و شروط کتائب سید الشهدا برای اجرای طرح انحصار سلاح در دست دولت گفت: در مورد شروطی که برادران ما در کتائب سید الشهدا مطرح کرده‌اند، ما کاملاً با آنها موافقیم، و این شروط را خواسته‌های مشروع و منطقی می‌دانیم.

وی ادامه داد: این شروط نه تنها بیانگر درخواست های این جنبش بود، بلکه نمایانگر دیدگاه تمامی گروه‌های مقاومت کنونی عراق است که در رویکرد مقاومت و جهاد خود ثابت قدم هستند و فریفته مناصب زودگذر دنیوی و ثروت‌های فانی نشده‌اند.

وی با اشاره به دخالت های همیشگی آمریکا در امور داخلی عراق گفت: زمانی که آمریکا مستقیماً در آینده عراق دخالت می کند، بدون شک هدف این طرح(انحصار سلاح در دست دولت) تخریب و تضعیف عراق و تخریب ساختارهای خدماتی، فرهنگی، اجتماعی و غیره است. زیرا آمریکا از زمان سقوط رژیم ستمشاهی و استبدادی صدام تا به امروز، جنگ سیاسی، فکری و فرهنگی شدیدی را علیه کشور و مردم ما آغاز کرده است و دولت آمریکا در عمل ثابت کرده است که یک دولت تروریستی و دیکتاتوری است و ما جز ضرر چیزی از آن عایدمان نشده است.

نماینده جنبش نجباء در ایران گفت: به حق و از روی احساس مسئولیت، ما با تمام توان در مقابل این نقشه‌های شوم می‌ایستیم و برای خنثی کردن آنها تلاش می‌کنیم. ما جناح های نظامی درخشان، جناح های فکری، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی داریم . هرکس از موضع مسئولیت به دنبال انجام وظیفه مشروع خود برای دفع خطرات پیرامون کشور و مردم ماست.

وی در خصوص موضوع انتقام و خون خواهی رهبر شهید انقلاب و نقش مقاومت عراق گفت: حقیقتاً برخی از اولیای خدا که از کمالات ویژه‌ای برخوردارند و به مقامات والایی رسیده‌اند، مانند امام شهیدمان خامنه‌ای (رضوان الله علیه)، انتقام و خون خواهی او توسط فردی مانند منِ حقیر، آنطور که شایسته است، نمی شود انجام بگیرد. آنها شهدای کاملی هستند؛ خداوند متعال از دشمنان آنها انتقام می گیرد و به وسیله جنود و یاران و حزب خود در دنیا از ظالمان انتقام گرفته و در آخرت عذاب بزرگی مشمول آنها می شود.

سیدعباس موسوی با اهمیت خون ارزشمند رهبر شهید انقلاب گفت: در واقع، حتی اگر تمام دولت‌های آمریکا و اسرائیل و تمام متحدان و ارتش‌هایشان را بکشیم و خون کثیفشان زمین را پر کند، با یک قطره خون رهبر شهید، امام خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) برابری نمی‌کند. چنین تبهکاران تبهکاری را جز خداوند کسی نمی تواند انتقام گیرنده و کیفر دهنده شایسته‌اش باشد (إِنَّا نَتَقْتَمُ مِنَ الْمُجْرِمینَ).

نماینده نجباء در ایران گفت: اما از روی احساس مسئولیت، وظیفه شرعی و وفاداری به مولا و رهبرمان، امام شهید (رضوان الله علیه)، ما نه میدان را رها کرده‌ایم و نه سلاح‌هایمان را تحویل خواهیم داد. ما راه والای او را ادامه خواهیم داد و با تمام توان، قاتلان او و کسانی را که در کنارشان ایستادند و راه را برایشان هموار کردند، هدف قرار خواهیم داد.

وی با اشاره به مراحل انتقام و خون خواهی رهبر شهید گفت: اولین برنامه و طرح اعلام شده ما اخراج نیروهای اشغالگر آمریکایی از منطقه و کشتن آنها زیر هر سنگ و دیواری(در هر مکانی) است. طرح‌های دیگری هم هست که فعلاً امکان افشای آنها نیست و نتایج آنها به خواست خدا در آینده آشکار خواهد شد و قاتلان رهبر شهید، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (حفظه‌الله) را غافلگیر خواهد کرد. خون آن قدیس پاک، تا زنده‌ایم، امانتی بر گردن ما و حرارتی سوزان در دل‌های ماست.

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