به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید محمدحسین حجازی، مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، در نشست خبری نخستین دوره مسابقه بین‌المللی نقاشی «سورنا» ویژه کودکان داخل کشور و خارج از کشور، با محوریت نقاشی درباره کودکان و نوجوانان شهید جنگ تحمیلی سوم علیه ایران و واقعه میناب، اظهار داشت: رویداد «سورنا» و شهدای میناب، روایتی برای کشور عزیزمان و روایتی ثبت‌شده است که از جنبه‌های مختلف می‌تواند هنر ایران‌زمین را برای همه کشورهای جهان به تصویر بکشد.

وی افزود: اگر بخواهیم از زاویه هنر ایران به این موضوع نگاه کنیم و کودکان اثرگذار و آینده‌ساز کشورمان را ببینیم، و اگر بخواهیم موضوع صلح و جنگ نابرابری را که علیه ایران عزیزمان شکل گرفت مورد توجه قرار دهیم، همین بس که شهدای میناب خود نقطه عطفی در این جنگ نابرابر رقم زدند.

حجازی ادامه داد: امیدواریم این نگاه و بستری که همه ارگان‌ها، عزیزان و به‌ویژه مردم عزیز و خانواده‌های داغدار شهدای میناب برای ما فراهم کرده‌اند، بتواند «سورنا»های زیادی را برای ایران عزیزمان رقم بزند.

مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد تصریح کرد: من به عنوان خدمتگزار در حوزه فرهنگی، هنری و گردشگری که در منطقه عباس‌آباد خدمت می‌کنم، در کنار سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، برادران عزیزمان و مجموعه‌های مختلف حوزه هنری، آمده‌ایم تا این نقطه عطف خوبی که در جنگ نابرابر علیه ایران رقم خورد، بتواند این نقطه عطف را مستحکم کند.

وی خاطرنشان کرد: طبیعتاً این اتفاق پررنگی که برای کشور ایران رقم خورد، یقیناً پیروزی بسیار شایسته‌ای را در بر خواهد داشت و امیدواریم این اتفاق توسط رایزنان فرهنگی خوب ما در اقصی نقاط دنیا بتواند منشأ اثرگذاری خوبی باشد و دستگاه‌های مختلف نیز با حمایت از آن، نقش پررنگی ایفا کنند.

حجازی گفت: ما نیز در این عرصه و در این رویداد، درصدد رقم زدن اتفاق بزرگ‌تری در حوزه‌های مختلف، از جمله گردشگری، خواهیم بود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری کشور افزود: به هر صورت، سازمان ما عضو سازمان جهانی گردشگری است و این نقش را به عنوان یکی از نقش‌های جدی خودش دنبال می‌کند. این برنامه نیز اعلام خواهد شد و نگاه به شهدای میناب به عنوان یکی از سرفصل‌های جدی در عرصه گردشگری ثبت خواهد شد.

مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد ادامه داد: تلاش خواهیم کرد اثرگذاری‌های بهتری را در این عرصه و در کرسی‌های گردشگری در اقصی نقاط دنیا از این پس ادامه دهیم.

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