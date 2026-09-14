دعاهای گسترش رزق و ادای قرض؛ بخش دوم: دعاهای رسول خدا(ص)

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در بخش اول این نوشته، گزارش تحلیلی و آماری از دعاهای گسترش رزق و ادای قرض از معصومین(ع) بیان شد. در آن گزارش، تعداد دعاهای نقل‌شده از رسول خدا(ص) در این موضوع، یازده دعا اعلام شده است که معرفی برخی از این ادعیه و همچنین بیان برخی از معارف آنها، موضوع این نوشته خواهد بود.

در میان ادعیه روایت‌شده از رسول خدا(ص) در موضوع توسعه رزق، یک دعا از شهرت خاصی در میان عموم برخوردار است. در روایتی که در کتاب «امالی صدوق» آمده است، این دعا با این عبارت نقل شده است: «اَللّهُمَّ اغْنِنی بِحَلالِکَ عَنْ حَرامِکَ، وَبِفَضْلِکَ عَمَّنْ سِواکَ». البته در برخی از کتاب‌های روایی، این دعا با عبارت «اللهم اکفنی...» نیز آمده است. این دعا، با تفاوت اندکی در این عبارت، در منابع مختلف دعایی مانند «مصباح کفعمی» و «مفتاح الفلاح» و کتاب‌های روایی مانند «بحارالانوار» و «مستدرک الوسائل» نیز یافت می‌شود. علاوه بر این، دعا از دیگر ائمه معصومین(ع)، مانند امام علی(ع) و امام کاظم(ع)، نیز روایت شده است.

تأکید بر خواندن آیات ۲۶ و ۲۷ سوره مبارکه آل‌عمران، که به عنوان «آیه مُلک» شناخته می‌شود، نیز در احادیث روایت‌شده از رسول خدا(ص) آمده است. ایشان درباره ویژگی این آیه فرموده‌اند: «ما علی الأرض مسلم یدعو بهنّ وهو مهموم أو مکروب أو علیه دَین إلاّ فرّج اللّه همّه ونفّس غمّه، و قضی دینه، هیچ مسلمانی که دارای اندوه، نگرانی یا بدهکاری باشد، که بعد از خواندن این آیه، هم و غم او برطرف شده و قرض او اداء شود». همچنین خواندن این دعا پس از قرائت آیات مذکور، از رسول خدا(ص) روایت شده است: «اَللّهُمَّ اَغْنِنی مِنَ الْفَقْرِ، وَ اقْضِ عَنِّی الدَّیْنَ وَ تَوَفَّنی فی عِبادَتِکَ، وَ جِهاد فی سَبیلِکَ».

دعای دیگری از رسول خدا(ص) نیز از ادعیه‌ای است که پیش از آن باید دو رکعت نماز مستحبی خواند: «قال صلی الله علیه و آله : توضّأ وأسبغ وضوءک ثمّ صلّ رکعتین تتمّ الرکوع والسجود، ثمّ قل: یا ماجِدُ یا واحِدُ یا کَریمُ، اَتَوَجَّهُ اِلَیْکَ بِمُحَمَّدٍ نَبِیِّکَ نَبِیِ الرَّحْمَةِ صلی الله علیه و آله: اَنْ تُصَلّیَ عَلی مُحَمَّدٍ وَاَهْلِ بَیْتِه، وَاَسْاَلِکَ نَفْحَةً کَریمَةً مِنْ نَفَحاتِکَ، وَفَتْحاً یَسیراً وَرِزْقاً واسِعاً، اَلُمُّ بِه شَعْثی، وَاَقْضی بِه دَیْنی وَاَسْتَعینُ بِه عَلی عِیالی». آن حضرت فرمود: وضو بگیر و وضوی خود را کامل به جای آور، سپس دو رکعت نماز بخوان و رکوع و سجود آن را به کمال انجام ده، آن‌گاه بگو: یا ماجد و یا واحد....

در دعای دیگری که از رسول خدا(ص) با این عبارت روایت شده است: «اَللّهُمَّ ارْزُقْنا مِنْ فَضْلِکَ وَ لا تَحْرِمْنا رِزْقَکَ وَ بارِکْ لَنا فیما رَزَقْتَنا وَ اجْعَلْ غِنانا فی اَنْفُسِنا وَ رَغْبَتَنا فیما عِنْدَکَ»، نسبت میان روزی، قناعت و بی‌نیازی انسان و رغبت به آنچه خداوند خواسته است (رضایت الهی) بیان شده است.

در دعاهای طلب رزق که از رسول خدا(ص) روایت شده است، به دارایی مالی در دوران پیری و درخواست از خداوند برای قرار دادن بیشترین توانمندی مالی در دوران کهنسالی توجه شده است: «اَللّهُمَّ اجْعَلْ اَوْسَعَ رِزْقِکَ عَلَیَّ عِنْدَ کِبَرِ سِنّی وَانْقِطاعِ عُمْری». امام سجاد(ع) نیز در دعای ۲۰ صحیفه سجادیه، که به عنوان دعای مکارم‌الاخلاق شناخته می‌شود، همین مضمون را از خداوند درخواست می‌کنند: «وَ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِکَ عَلَیَّ إِذَا کَبِرْتُ».

روشن است که اجابت این درخواست، نیازمند برنامه‌ریزی در طول زندگی، از جمله انجام پس‌انداز مناسب یا بستن قراردادهای بیمه‌ای مناسب، خواهد بود.

در بخش‌های بعدی این نوشته، برخی از این ادعیه ائمه معصومین(ع) معرفی و بررسی خواهد شد.

سید علی اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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