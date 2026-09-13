بیانیه ضدایرانی بحرین: در هر اجلاسی که ایران حضور داشته‌ باشد، مشارکت نخواهیم کرد!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خارجه بحرین در بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی این کشور منتشر کرده، ضمن اعلام مخالفت با مشارکت در نشست پیشنهادی عمان درباره تنگه هرمز، بر مواضع خود درباره امنیت کشتیرانی و ضرورت تنظیم هرگونه سازوکار مربوط به این آبراه بر اساس کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل تأکید کرد.

منامه همچنین مدعی شد امنیت منطقه باید بر پایه توقف حملات، مسئولیت‌پذیری بین‌المللی و احترام به حاکمیت کشورها شکل بگیرد.

وزارت خارجه بحرین اعلام کرد که در نشست وزارتی پیشنهادی درباره وضعیت تنگه هرمز در پایتخت عمان شرکت نخواهد کرد.

این وزارتخانه مدعی شد پیش از این، موضع خود را از طریق کانال‌های رسمی به عمان اعلام کرده و تا زمان بازگشت روابط دیپلماتیک میان بحرین و ایران، حاضر به حضور در هیچ نشست جمعی با مشارکت جمهوری اسلامی ایران نیست.

منامه در عین حال مدعی شد این تصمیم به معنای نادیده گرفتن تلاش‌های عمان برای گفت‌وگو نیست و همچنان خود را متعهد به حل اختلافات از مسیر مذاکره می‌داند.

وزارت خارجه بحرین در ادامه مدعی شد که این کشور هدف حملاتی علیه زیرساخت‌ها و تأسیسات غیرنظامی خود قرار گرفته و به خط لوله نفت در عربستان نیز حمله شده است.

مقام‌های بحرینی با استناد به این ادعاها، وضعیت امنیتی منطقه را همچنان پرخطر توصیف کرده و گفتند امنیت و ثبات منطقه با چشم‌پوشی از حملات یا سیاست سازش و مماشات تأمین نمی‌شود.

در بخش دیگری از این بیانیه، بحرین بر آنچه «حسن همجواری» خوانده، تأکید کرد و مدعی شد صلح باید بر توقف حملات، مسئولیت بین‌المللی در قبال آنها، جبران خسارت، احترام به حاکمیت کشورها و جلوگیری از استفاده از خاک یک کشور برای حمله به همسایگان استوار باشد.

منامه همچنین خواستار حل مسائل مورد اختلاف از مسیرهای قانونی شد و تأکید کرد که از نگاه این کشور، حسن همجواری یک تعهد حقوقی است و نباید صرفاً به عنوان یک اقدام سیاسی تلقی شود.

وزارت خارجه بحرین همچنین اعلام کرد هرگونه سازوکار رسمی درباره تردد و کشتیرانی در تنگه هرمز باید بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاهای سازمان ملل شکل بگیرد و با تأکید بر حق عبور کشتی‌ها همراه باشد.

این وزارتخانه همچنین خواستار مشارکت همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در چنین ترتیبی شد و دلیل آن را ارتباط مستقیم امنیت تنگه هرمز با امنیت جریان انرژی و تجارت این کشورها عنوان کرد.

بحرین در پایان اعلام کرد از مسیرهای حقوقی و دیپلماتیک برای حمایت از آزادی کشتیرانی و امنیت منطقه استفاده خواهد کرد و از هر سازوکاری که بر پایه قانون و توافق جمعی شکل گیرد، حمایت می‌کند.

این موضع‌گیری در حالی صورت گرفته که طبق گزارش منبع منتشرکننده، بحرین پیش از این به ائتلاف مورد حمایت آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز پیوسته و پس از ناکامی تلاش‌های خود در شورای امنیت، خواستار حمایت کشورهای بیشتری برای بازگشایی این آبراه شده است؛ جالب اینجاست که بحرین خاک و آسمان خود را در اختیار ارتش آمریکا قرار می‌دهد و بارها و بارها از این کشور به ایران حملات ناجاونمردانه صورت گرفته است که منجر به شهادت و مجروحیت جمع زیادی از هم‌وطنان‌مان شده است.

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