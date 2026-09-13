نتانیاهو هشدار ابوظبی درباره حمله السنوار را نادیده گرفت؛ تکرار خطای ۷ اکتبر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایلی بوده، استاد مطالعات اسلامی و خاورمیانه در دانشگاه‌های عبری در مقاله‌ای در شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی، با بررسی گزارش‌های منتشرشده درباره هشدار امارات و مصر به نتانیاهو، مدعی شد که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در ارزیابی تهدید حماس دچار خطای محاسباتی شده است.

به گفته وی، نتانیاهو با اتکا به برآوردهایی درباره ناتوانی نظامی حماس، گفت‌وگوهای تنش‌آلود با السنوار و تأثیر مشوق‌های اقتصادی، احتمال عملیات نظامی را جدی نگرفت.

ایلی بوده، استاد مطالعات اسلامی و خاورمیانه در دانشگاه عبری و عضو هیئت مدیره مؤسسه «متافیم» و ائتلاف امنیت منطقه‌ای، در مقاله‌ای با اشاره به افشای هشدار محمد بن زاید به بنیامین نتانیاهو درباره احتمال انجام عملیات از سوی یحیی السنوار، بیانیه وزارت خارجه امارات درباره وجود کانال‌های ارتباطی مستقیم با رژیم صهیونیستی را تأییدی غیرمستقیم بر صحت این گزارش دانست.

وی معتقد است ادبیات دیپلماتیک ابوظبی با هدف تأیید وجود ارتباط با تل‌آویو و در عین حال کاهش هزینه‌های سیاسی آن در جهان عرب و فلسطین تنظیم شده است.

بوده با اشاره به سابقه واکنش امارات به افشای اطلاعات از سوی دفتر نتانیاهو، استدلال کرد که اگر چنین هشداری اساساً مطرح نشده بود، ابوظبی می‌توانست آن را به‌طور صریح تکذیب کند.

وی در ادامه مدعی شد بی‌توجهی نتانیاهو به هشدار احتمالی امارات، و شاید هشدار مشابه مصر، از نوعی غرور و خطای محاسباتی ناشی شده است؛ خطایی که بر اساس آن، توان نظامی حماس دست‌کم گرفته شد، گفت‌وگوهای میان السنوار و مقام‌های رژیم صهیونیستی به‌اشتباه تفسیر شد و تصور شد امتیازات اقتصادی و روابط با قطر مانع از اجرای یک عملیات نظامی گسترده خواهد شد.

این استاد صهیونیست سپس میان هشدارهای پیش از هفتم اکتبر و هشدار ملک حسین، پادشاه وقت اردن، پیش از جنگ اکتبر ۱۹۷۳ مقایسه کرد.

به نوشته وی، ملک حسین در ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳ و پس از دیدار محرمانه با گلدا مئیر، نخست‌وزیر وقت رژیم صهیونیستی، درباره آمادگی ارتش مصر و سوریه و افزایش ناامیدی رهبران این کشورها از بن‌بست سیاسی هشدار داده بود.

بوده معتقد است شباهت میان این دو حادثه نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی بار دیگر در معرض خطر نادیده گرفتن نشانه‌های هشداردهنده قرار گرفته است.

وی با این حال، شرایط کنونی را از جهاتی خطرناک‌تر ارزیابی کرد و گفت در سال ۱۹۷۳، گلدا مئیر اطلاعات دریافت‌شده را با فرماندهان ارتش و موساد در میان گذاشت و مسئولیت خطای ارزیابی میان چندین نهاد تقسیم شد؛ اما درباره هشدار محمد بن زاید ادعا می‌شود نتانیاهو شخصاً در جریان قرار گرفته و آن را با سران نهادهای امنیتی در میان نگذاشته است.

البته ایلی بوده افزود که بر اساس گزارش‌های منتشرشده در هاآرتص، نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی حدود دو هفته پیش از آن نیز هشدار مشابهی دریافت کرده و در جلسه‌ای با حضور نتانیاهو درباره آن گفت‌وگو کرده بودند؛ بنابراین اطلاعات هشداردهنده در سطوح مختلف وجود داشته اما بار دیگر به‌درستی تفسیر نشده است.

بوده در پایان تأکید کرد که با گذشت زمان، اطلاعات بیشتری درباره وقایع منتهی به هفتم اکتبر آشکار خواهد شد و هنوز نمی‌توان پرونده این رویداد را بسته‌شده دانست.

وی تنها راه ارائه تصویری کامل، مستند و قابل اعتماد از تصمیم‌ها و ارزیابی‌های پیش از این عملیات را تشکیل یک کمیته تحقیق رسمی دانست؛ موضوعی که در داخل رژیم صهیونیستی همچنان یکی از محورهای اصلی اختلافات سیاسی و امنیتی درباره مسئولیت شکست اطلاعاتی و امنیتی هفتم اکتبر است.

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