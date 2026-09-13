دو نویسنده آمریکایی: پیشروی انصارالله موازنه قدرت در منطقه را تغییر داده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آوریل لونگلی آلی، مشاور ارشد سابق فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن، و آلیسون ماینور، معاون مشاور ویژه سابق آمریکا در امور یمن، در مقاله‌ای در نشریه «فارن افرز» تحولات اخیر یمن را یک نقطه عطف در توازن قدرت منطقه‌ای توصیف کردند و آن را به سود ایران دانستند.

این دو نویسنده با اشاره به هدف قرار گرفتن کشتی‌ها و اراضی عربستان نوشتند که این تحولات عملاً جبهه‌ای جدید در جنگ گشوده و می‌تواند به گسترش دامنه درگیری، افزایش فشار بر بازارهای جهانی انرژی و تشدید بی‌ثباتی در بازارهای مالی منجر شود.

آلی و ماینور همچنین اذعان کردند که گزینه‌های پیش روی آمریکا و متحدانش برای مقابله با انصارالله روزبه‌روز دشوارتر می‌شود.

آنها با اشاره به عملکرد عربستان گفتند که ریاض حمایت هوایی و دیگر کمک‌های مورد نیاز را به شکل کافی فراهم نکرده و این مسئله از ضعف هماهنگی میان ائتلاف ضدانصارالله و عربستان حکایت دارد.

این دو مقام سابق آمریکایی تأکید کردند که انصارالله بار دیگر توانایی خود را به عنوان یک بازیگر مهم منطقه‌ای به نمایش گذاشته و برای دستیابی به توانمندی‌های نظامی جدید و قدرتمندتر تلاش می‌کند. آنها همچنین مدعی شدند که انصارالله حتی بدون دریافت مستقیم تسلیحات از ایران توانسته زرادخانه خود را تقویت کند.

تردید آمریکا برای ورود مستقیم به جنگ

آلی و ماینور درباره احتمال مداخله مستقیم آمریکا نیز گفتند چنین اقدامی قطعی نیست.

به نوشته آنها، دولت دونالد ترامپ با توجه به الزامات جنگ با ایران، در تلاش است آتش‌بس با انصارالله را که در ماه مه ۲۰۲۵ برقرار شد، حفظ کند.

آنها افزودند که بخشی از ظرفیت‌های نظامی آمریکا در منطقه درگیر وضعیت تنگه هرمز است و گسترش جنگ می‌تواند با مخالفت افکار عمومی آمریکا مواجه شود.

این دو نویسنده همچنین با اشاره به افزایش فشارها بر واشنگتن پس از کنترل انصارالله بر شهر المخا و جزیره بریم، احتمال تلاش دولت ترامپ برای جلوگیری از ورود به یک درگیری نظامی جدید پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای را مطرح کردند.

در همین زمینه، آنها به گزارش «آکسیوس» درباره مخالفت ترامپ با درخواست عربستان برای انجام حملات هوایی علیه انصارالله اشاره کردند و این مسئله را نشانه‌ای از تردید واشنگتن برای ورود مستقیم به جنگ دانستند.

پیشروی انصارالله و بحران در جبهه مخالفان

دو نویسنده آمریکایی در ادامه به اختلافات میان اعضای ائتلاف ضدانصارالله پرداختند و نوشتند که عربستان پس از تلاش نیروهای جدایی‌طلب همسو با امارات برای کنترل کامل جنوب یمن، ابوظبی را از این معادله کنار گذاشت.

به نوشته آنها، خروج امارات از یمن به ریاض اجازه داد نیروهای نظامی تحت فرمان خود را یکپارچه کند، اما سرعت پیشروی انصارالله در المخا اکنون پرسش‌های جدی درباره میزان قدرت و انسجام نیروهای تحت فرمان عربستان ایجاد کرده است.

آلی و ماینور افزودند که ایجاد فرماندهی واحد نیز نتوانسته همکاری مؤثری میان گروه‌های مختلف وابسته به دولت یمن ایجاد کند. آنها همچنین مدعی شدند که خروج امارات و انحلال شورای انتقالی جنوب، یکی از حامیان خارجی مهم جبهه مخالف انصارالله را از این ائتلاف حذف کرده است.

به اعتقاد این دو نویسنده، در صورت تثبیت پیشروی انصارالله در المخا و مناطق پیرامونی آن، نیروهای وابسته به دولت یمن با ضربه‌ای روحی و تشدید اختلافات داخلی مواجه خواهند شد.

هشدار درباره گسترش جنگ

آلی و ماینور در بخش پایانی مقاله خود هشدار دادند که عربستان ممکن است برای اجرای عملیات گسترده علیه انصارالله به حمایت بین‌المللی، از جمله کمک آمریکا و شرکای توافق مکه، متوسل شود؛ اما چنین اقدامی لزوماً ضعف‌های اساسی ائتلاف ضدانصارالله را برطرف نخواهد کرد.

آنها تأکید کردند که یک درگیری طولانی‌مدت و گسترده می‌تواند در نهایت به سود انصارالله و راهبرد ایران برای افزایش نفوذ بر نقاط راهبردی و گلوگاه‌های ارتباطی خاورمیانه تمام شود.

این دو نویسنده در نهایت هشدار دادند که ادامه جنگ در یمن می‌تواند تلاش‌های آمریکا برای دستیابی به توافق با ایران را نیز دشوارتر کند.

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