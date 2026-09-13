«سورنا» باید روایت جنایت علیه کودکان ایرانی را جهانی کند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی جانباز، مدیرعامل سوره امید حوزه هنری، در نشست خبری نخستین دوره مسابقه بین‌المللی نقاشی «سورنا» ویژه کودکان داخل کشور و خارج از کشور، با محوریت نقاشی درباره کودکان و نوجوانان شهید جنگ تحمیلی سوم علیه ایران و واقعه میناب، اظهار داشت: می‌توانیم این جنایت را به عنوان یکی از سه جنایت بزرگ تاریخ بشری که آمریکا علیه بشریت رقم زده است، در نظر بگیریم.

وی افزود: ما باید همه تلاش خود را به کار بگیریم تا پس از اتفاقاتی که در هیروشیما و ویتنام رخ داد، بتوانیم به عنوان مجموعه تولیدکننده محتوا، همچون اصحاب رسانه، این فاجعه را در فضای جهانی و به عنوان یکی از اصلی‌ترین خباثت‌های دولت آمریکا علیه بشریت ثبت کنیم.

مدیرعامل سوره امید حوزه هنری تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد این است که اگر نتوانیم این کار را انجام دهیم، طبیعتاً این مسیر ادامه خواهد داشت. این خباثت و جنایت و این دشمنی با انسانیت بر این اساس شکل گرفته که فضای آرام و شادی در این منطقه وجود نداشته باشد و می‌بینیم که چند سالی است این موضوع دنبال می‌شود.

جانباز ادامه داد: بنابراین، نباید موضوع میناب را صرفاً معطوف به یک استان یا حتی یک کشور بدانیم، بلکه به نظر من باید آن را در امتداد جنایت‌های بزرگ آمریکا در این سال‌ها ببینیم.

وی با قدردانی از مجموعه منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد گفت: از مجموعه عباس‌آباد که همواره پشتیبان این موضوعات بوده است، تشکر می‌کنم.

مدیرعامل سوره امید حوزه هنری خاطرنشان کرد: برای من جالب بود که دوستان ما در همان روزهای اول و دوم، اگر اشتباه نکنم، در اسفند، پوسترهایی را آماده کردند که تصویر این کودکان شهید و دانش‌آموز در آن قرار داشت. این تصاویر در ۲۷ یا ۲۸ کشور دنیا و در کشورهای مختلف میان تجمعات ایرانیان خارج از کشور پخش شد.

جانباز افزود: من بارها این موضوع را عرض کرده‌ام که در آن اتفاق، ایرانیان خارج از کشور بودند که توانستند موضوع را بسط و گسترش دهند و آن را جدی کنند. موضوع بسیار در دسترس بود و در ایام آن اتفاق، تلاش می‌کردیم محتوا را به گروه‌های مختلف در کشورهای گوناگون برسانیم.

وی ادامه داد: در کشورهای مختلف اروپایی، کشورهای آسیای شرقی و حتی کشورهای آمریکایی، بازخوردهایی داشتیم مبنی بر اینکه تجمعاتی شکل گرفته و مردم خوب ما که در آن کشورها ساکن هستند، با استفاده از تصاویر این کودکان در این تجمعات حضور پیدا کرده‌اند.

مدیرعامل سوره امید حوزه هنری تأکید کرد: آنچه مهم است این است که این حرکت باید امتداد پیدا کند. مسئله ما باید از آنچه صورت گرفته عبور کند و در نهایت از توقف در مسئله جنگ و جنایت عبور کرده و به سمت حرکت، تغییر و ایجاد یک دوره جدید برای بچه‌ها و صلح جهانی پیش برویم.

جانباز گفت: باید از این اتفاق، یک حرکت جهانی شکل دهیم و به این موضوع توجه کنیم که خود کودکان و نوجوانان نیز نسبت به این واقعه تولید محتوا کنند.

وی افزود: همین رویداد «سورنا» در همین راستا شکل گرفته است. نقاشی یکی از زبان‌های بین‌المللی است که در همه نقاط جهان، زبان گویا و زبان گفت‌وگوی کودکان با یکدیگر محسوب می‌شود.

مدیرعامل سوره امید حوزه هنری اظهار داشت: توجه دوستان و مجموعه‌های مختلف به این موضوع، می‌تواند یک راهبرد باشد. آنچه اهمیت دارد، گروه‌های مردمی هستند که در کشورهای مختلف جهان از سوی ایرانیان شکل گرفته‌اند و در کنار نهادهای رسمی و فرهنگی ما می‌توانند این موضوع را به صورت جدی دنبال کنند.

جانباز با اشاره به نقش رسانه‌ها در این زمینه گفت: اصحاب رسانه نیز در این موضوع نقش بسیار مؤثری دارند؛ همان‌طور که تاکنون این نقش را ایفا کرده‌اند و پیگیر این موضوع بوده‌اند.

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