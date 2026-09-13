طالبان در تلاش برای منع فعالیت فرهنگی و مذهبی شیعیان در کابل

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع مطلع از کابل می‌گوید که وزارت دادگستری طالبان در پی گرفتن تضمین از بزرگان شیعه است که دیگر فعالیت فرهنگی و مذهبی نداشته باشند.

این منبع که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود، روز شنبه(۲۱ شهریور) به خبرنگار ابنا تأیید کرد که سیدحسین شریفی بلخابی، وکیل سابق مجلس نمایندگان و از بزرگان شیعه به استانداری کابل منتقل شده اما سیدصوفی گردیزی و سیدمحسن حسینی از دیگر شخصیت‌های شیعه بازداشت شده به دست طالبان، هنوزهم در وزارت دادگستری نگهداری می‌شوند.

به گفته منبع، هیچ کسی اجازه ملاقات با این افراد را ندارد.

بر اساس اظهارات منبع، هرچند مقام‌های حکومت طالبان در مورد بازداشت این افراد اطلاعاتی ارایه نمی‌کنند، اما به نظر می‌رسد که وزارت دادگستری طالبان در پی گرفتن تضمین از آن‌ها است تا دیگر فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی نداشته باشند.

با این حال، تاکنون علت انتقال سیدحسین شریفی بلخابی به استانداری کابل و نگهداری دو شخصیت شیعی دیگر در وزارت دادگستری مشخص نشده است و مسئولان مربوطه حکومت کابل یک هفته پس از بازداشت آن‌ها معلومات نداده‌اند.

چند روز قبل شماری از بزرگان شیعی که تحت عنوان دفتر ارتباطات مردمی در غرب شهر کابل فعالیت داشتند، توسط نیروهای مسلح وزارت دادگستری طالبان بازداشت شدند و بازداشت آن‌ها همزمان با تخلیه اجباری حوزه علمیه خاتم‌النبیین صورت گرفت.

در پی این اقدامات، گزارش شد که کمیسیون عالی شیعیان نیز توسط نیروهای مسلح این وزارت محاصره و درب دفتر کمیسیون بسته شده است؛ هرچند کمیسیون شیعیان تایید یا رد نکرده اما آخرین نشست اعضای کمیسیون عالی شیعیان افغانستان دو هفته قبل برگزارشده بود و تاکنون هیچ نشستی از سوی این کمیسیون در مورد مشکلات جامعه تشیع برگزار نشده است.

با این حال، نهادهای حکومتی طالبان از جمله وزارت دادگستری، نهادها و مراکز شیعی کابل را تحت فشار قرار داده‌اند که این به نحوی ناامنی روانی را میان جامعه تشیع گسترش داده است.

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