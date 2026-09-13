به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «هانگ کائو»، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا، در گفت‌وگو با روزنامه «اپک تایمز» از خسارت گسترده به تأسیسات پشتیبانی دریایی آمریکا در بحرین خبر داد؛ تأسیساتی که مقر نیروهای دریایی آمریکا در فرماندهی مرکزی و ناوگان پنجم این کشور را در خود جای داده است.

کائو با اشاره به حملات ایران به این تأسیسات گفت نیروی دریایی آمریکا اکنون در حال ارزیابی آینده مقر خود در خاورمیانه پس از خسارات واردشده در جریان جنگ با ایران است.

وی همچنین اذعان کرد که نیروی دریایی آمریکا در حال حاضر برنامه‌ای برای بازگشت فوری به این پایگاه ندارد.

بر اساس این گزارش، تأسیسات پشتیبانی دریایی بحرین سال‌ها مرکز اصلی عملیات ناوگان آمریکا در خاورمیانه بوده است، اما پس از آغاز حملات ایران در پی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، این پایگاه هدف قرار گرفت و نیروهای آمریکایی از آن خارج شدند.

در همین حال، «دارل کادل»، رئیس عملیات نیروی دریایی آمریکا، در پاسخ به پرسشی درباره بازگشت کارکنان به پایگاه بحرین گفت نیروی دریایی در حال تدوین برنامه‌ای برای بازگرداندن وسایل شخصی نیروهایی است که از این تأسیسات تخلیه شده‌اند؛ با این حال، وی تصریح کرد که بازگشت به پایگاه در آینده نزدیک در دستور کار نیست.

اذعان به آسیب‌پذیری پایگاه‌های آمریکا

«جیم وب»، مشاور مستقل امنیت ملی آمریکا، نیز با اشاره به وضعیت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه گفت ادامه حضور نظامی آمریکا در منطقه بدون قرار گرفتن در معرض حملات، پایدار نیست.

وی با اشاره به پایگاه‌های آمریکا در منطقه تأکید کرد که واشنگتن در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و حتی بلندمدت نمی‌تواند به شکل کافی از تأسیساتی مانند پایگاه پشتیبانی دریایی بحرین و دیگر پایگاه‌های لجستیکی خود در منطقه دفاع کند و حضور نیروهای آمریکایی در این پایگاه‌ها، آنها را به اهداف دائمی تبدیل می‌کند.

«دیوید پترائوس»، ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا نیز با اذعان به تغییر شرایط امنیتی منطقه گفت پایگاه‌های نظامی کنونی آمریکا در خاورمیانه دیگر قابل تداوم نیستند.

پترائوس دلیل این وضعیت را افزایش توانمندی‌های نظامی ایران، از جمله توسعه پهپادها و موشک‌هایی با برد کافی برای هدف قرار دادن تأسیسات آمریکا و وارد کردن تلفات به نیروهای این کشور عنوان کرد.

اعتراف رسمی به قدرت ضربات ایران

اگرچه تصاویر ماهواره‌ای و منابع آزاد پیش‌تر از وارد شدن خسارت به پایگاه دریایی آمریکا در بحرین حکایت داشتند، اما به نوشته رسانه آمریکایی، اظهارات هانگ کائو نخستین اعتراف مستقیم یک مقام ارشد آمریکایی به تأثیر حملات ایران بر این تأسیسات به شمار می‌رود.

این اعتراف‌ها در شرایطی مطرح شده است که آینده حضور نظامی آمریکا در منطقه و میزان آسیب‌پذیری پایگاه‌های این کشور در برابر توان موشکی و پهپادی ایران به یکی از موضوعات جدی در محاسبات امنیتی واشنگتن تبدیل شده است.

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