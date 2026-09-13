پاکستان هیچ اجباری برای ورود به جنگی خارجی ندارد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین سید جواد نقوی، رئیس جنبش بیداری امت مصطفی(ص)، در سخنرانی در یک اجتماع گفت: سلسله ظلم و تجاوزی که از فلسطین آغاز شده بود، به‌تدریج به ایران نیز رسید، اما خداوند همه تدبیرهای ظالمان را نقش بر آب کرد و مکر الهی بر آنان غلبه یافت. امروز آنها به‌طور مستمر به سمت رسوایی پیش می‌روند.

وی افزود: در اظهارات ترامپ و همکارانش نشانه‌های ناامیدی آشکار است و تمام ادعاهای آنها درباره حزب‌الله، حماس و فلسطین در تضاد با واقعیت‌های میدانی از آب درآمده است. به‌ویژه وضعیت یمن شرایط منطقه را به‌طور کامل تغییر داده است. جنگی که تصور می‌شد به‌راحتی قابل مدیریت است، هزینه‌های سنگینی به همراه داشته و کار به جایی رسیده که آنها با حماقت خود موجب بسته شدن باب‌المندب نیز شده‌اند.

نقوی ادامه داد: با وجود این شرایط، اکنون بار دیگر تلاش‌هایی برای کشاندن پاکستان به این مناقشه صورت می‌گیرد. در گذشته پارلمان پاکستان با درایت مانع از ورود این کشور به جنگ یمن شد، اما امروز بار دیگر در برخی محافل برای انجام عملیات در یمن شور و هیجان ایجاد شده است.

وی تأکید کرد: پاکستان در شرایط کنونی باید با نهایت احتیاط عمل کند. دولت باید علاوه بر نیروهای رسمی خود، مانع استفاده از عناصر غیردولتی در جنگ یک کشور دیگر نیز شود. در گذشته، نیروهایی که برای جنگ افغانستان آماده شده بودند، بعدها به تهدیدی برای پاکستان تبدیل شدند؛ بنابراین ایجاد چنین نیروهایی برای سوریه یا یمن نیز می‌تواند در آینده پیامدهای سنگینی برای کشور داشته باشد.

رئیس جنبش بیداری امت مصطفی(ص) گفت: پاکستان هیچ اجباری برای ورود به یک جنگ خارجی ندارد. امروز کسانی که با وابسته کردن خود به ترامپ و سیاست‌های او به موفقیت امید بسته‌اند، باید واقعیت را درک کنند. کسانی که سرنوشت خود را به ترامپ گره زده‌اند، باید هرچه سریع‌تر خود را از او جدا کنند؛ زیرا فرعون در حال غرق شدن است و نشانه‌های آن برای تمام جهان آشکار شده است.

نقوی در پایان خاطرنشان کرد: شرایط کنونی خاورمیانه ایجاب می‌کند پاکستان امنیت، اقتصاد و منافع ملی خود را در اولویت قرار دهد و از هر اقدامی که می‌تواند این کشور را به جنگ و بحران جدیدی بکشاند، پرهیز کند..

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