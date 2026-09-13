به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی نقد و بررسی کتاب «ایران، اخوان و خیزش‌های عربی؛ شگفتانه‌ها و ناگفته‌ها» جدیدترین اثر عباس خامه‌یار، رایزن سابق فرهنگی ایران در لبنان و کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل و خاورمیانه، در دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم برگزار می‌شود.

در این نشست، کتاب «ایران، اخوان و خیزش‌های عربی؛ شگفتانه‌ها و ناگفته‌ها» با حضور مؤلف مورد واکاوی علمی قرار می‌گیرد و ابعاد مختلف اثر، مفاهیم مطرح‌شده و روایت‌های ارائه‌شده در آن از سوی جمعی از اساتید و پژوهشگران حوزه مطالعات جهان اسلام و مسائل منطقه بررسی و نقد خواهد شد.

حجج اسلام مهدی فرمانیان، محمدعلی میرزایی، سیدعلی بطحایی و مختار شیخ‌حسینی از جمله ناقدان این نشست هستند که به بررسی زوایا و محتوای کتاب و دیدگاه‌های مطرح‌شده در آن خواهند پرداخت.

این رویداد علمی با همکاری مشترک گروه پژوهش‌های جهانی و منطقه‌ای دانشگاه باقرالعلوم(ع)، اداره بین‌الملل دانشگاه باقرالعلوم(ع) و انجمن ایرانی مطالعات منطقه‌ای برگزار می‌شود.

نشست نقد و بررسی کتاب «ایران، اخوان و خیزش‌های عربی؛ شگفتانه‌ها و ناگفته‌ها» روز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در قم، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، طبقه سوم، سالن شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

در این نشست از اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تحولات جهان اسلام و مطالعات منطقه‌ای برای حضور دعوت شده است.

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