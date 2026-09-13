بررسی نظریه تفسیری رهبر شهید در کرسی علمی ـ ترویجی مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کرسی علمی ـ ترویجی نظریه تفسیری رهبر شهید علامه آیت‌الله العظمی خامنه‌ای روز شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، از ساعت ۱۳ تا ۱۴ در سالن شهید عارف الحسینی مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث برگزار شد.

در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رضایی اصفهانی، رئیس مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث، استاد تمام جامعه المصطفی العالمیه و ارائه‌دهنده کرسی، به تبیین ابعاد مختلف نظریه تفسیری امام شهید خامنه‌ای پرداخت.

وی در ابتدای ارائه خود، با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری و طرح نظریه تفسیری امام شهید خامنه‌ای، به بررسی روش‌ها و قواعدی که ایشان در تفسیر قرآن کریم مورد استفاده قرار داده‌اند پرداخت.

رضایی اصفهانی همچنین مبانی نظریه تفسیری امام شهید را در دو بخش مبانی عام و مبانی خاص مورد بررسی قرار داد و با تشریح روش ویژه ایشان در برداشت از آیات قرآن، مؤلفه‌های مختلف این نظریه را برای حاضران تبیین کرد.

وی در ادامه، به بررسی قلمرو نظریه تفسیری امام شهید، دلایل و مستندات آن، چالش‌های پیش‌روی این نظریه و همچنین منابعی که ایشان در تفسیر قرآن کریم مورد استفاده قرار داده‌اند پرداخت.

تأکید بر توجه به مقتضیات زمان و بازنگری در مفاهیم قرآنی

در ادامه کرسی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن زمانی، به‌عنوان ناقد اول، به بیان دیدگاه‌های خود درباره ارائه مطرح‌شده پرداخت و دو نکته را مورد توجه قرار داد.

وی نخستین نکته را توجه به مقتضیات زمان و مسائل و مشکلات جامعه معاصر در نظریه تفسیری امام شهید دانست و اظهار کرد که این ویژگی در رویکرد تفسیری ایشان مورد توجه قرار گرفته است.

زمانی دومین نکته را بازنگری در برخی مفاهیم مطرح‌شده در تفاسیر سنتی قرآن کریم عنوان کرد و گفت در تفسیر امام شهید، برخی مفاهیم قرآنی با نگاهی نو مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

وی در این زمینه به مفهوم «صبر» اشاره کرد و توضیح داد که این واژه در تفسیر سنتی به گونه‌ای خاص معنا شده، اما در تفسیر امام شهید با بازنگری در مفهوم آن، معنای دیگری مورد توجه قرار گرفته است.

پیشنهاد تبدیل «نظریه تفسیری» به «مکتب تفسیری»

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین مسترحمی، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه و ناقد دوم کرسی، به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود پرداخت.

وی نخستین پیشنهاد خود را درباره عنوان کرسی مطرح کرد و پیشنهاد داد عنوان «نظریه تفسیری» به «مکتب تفسیری» تغییر یابد.

مسترحمی همچنین بر ضرورت توجه بیشتر به برخی مباحث علوم قرآن و موضوعات جدید دانش تفسیر تأکید کرد و افزود که افزودن این مباحث به چارچوب نظریه تفسیری امام شهید می‌تواند به غنای بیشتر این بحث کمک کند.

وی در ادامه به نحوه نگرش امام شهید به برخی واژگان و مفاهیم قرآنی اشاره کرد و «تقیه» را از جمله این موارد دانست؛ مفهومی که به گفته وی در برداشت‌های رایج، بیشتر به معنای خودنگهداری و پرهیز از گناه تفسیر شده، اما امام شهید در اینجا رویکردی متفاوت داشته و آن را در معنای مبارزه فعال مورد توجه قرار داده است.

طرح دیدگاه‌های اساتید و طلاب و پاسخ به نقدها

در بخش پایانی این کرسی علمی ـ ترویجی، جمعی از اساتید و طلاب حاضر در نشست، دیدگاه‌ها، نکات و پیشنهادهای خود را درباره مباحث مطرح‌شده ارائه کردند.

در پایان نیز حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رضایی اصفهانی، ارائه‌دهنده کرسی، به نکات و پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی ناقدان، اساتید و طلاب پاسخ داد و توضیحات تکمیلی خود را درباره مباحث ارائه‌شده و دیدگاه‌های مطرح‌شده در جریان نشست بیان کرد.

کرسی علمی ـ ترویجی نظریه تفسیری امام شهید خامنه‌ای با هدف تبیین و بررسی ابعاد مختلف این نظریه و فراهم‌کردن زمینه گفت‌وگوی علمی و نقد و بررسی دیدگاه‌های تفسیری، با حضور اساتید و طلاب مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث برگزار شد.

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