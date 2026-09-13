به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین عباسی در آیین آغاز سال تحصیلی جدید مجتمع تاریخ، سیره و تمدن اسلامی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای اسلام از آغاز تاکنون، به‌ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: جامعةالمصطفی در ماه‌های گذشته و در جریان حوادث مهم و تاریخی که شاهد آن بوده و هستیم، الگوی ارزشمندی از استمرار کسب علم و معرفت ارائه کرد که شایسته تقدیر و تشکر از همه استادان، طلاب و دست‌اندرکاران است. با وجود نگرانی‌ها و دشواری‌های روزهای نخست جنگ، چراغ علم و علم‌آموزی در جامعةالمصطفی روشن ماند و این مجموعه علمی با روحیه و صلابت در صحنه حضور داشت.

رئیس جامعةالمصطفی العالمیه با اشاره به حضور فضلای این مجموعه در تجمع‌ها و مواکب در کنار فعالیت‌های علمی، خاطرنشان کرد: در حالی که فضلای عزیز ما شب‌ها در تجمع‌ها و مواکب حضور داشتند، چراغ علم، معرفت و یادگیری نیز روشن بود و این کاروان علمی حتی یک روز متوقف نشد. امیدواریم سال تحصیلی جدید نیز با بهره‌گیری از تجربیات گذشته و با توکل بر خداوند، با قوت و کیفیت بیشتری ادامه یابد.

وی در ادامه با بیان اینکه جهان امروز یکی از حساس‌ترین مراحل تاریخی خود را تجربه می‌کند، گفت: بشریت روزبه‌روز به سرنوشت محتومی که خدای متعال و انبیای الهی

وعده داده‌اند نزدیک‌تر می‌شود و باور ما این است که این مسیر و کاروان سرانجام به مقصد خود خواهد رسید.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباسی با اشاره به وعده الهی درباره آینده تاریخ، تصریح کرد: خداوند در کتب انبیای پیشین وعده داده است که آینده تاریخ متعلق به صالحان خواهد بود. کسی که بداند آینده از آن اوست و در این مسئله تردیدی نداشته باشد، در سختی‌ها و مشکلات امید خود را از دست نمی‌دهد و ایمان دارد پیروزی و نصرت نهایی از آن اهل حق خواهد بود.

وی افزود: هرچه به سمت آینده حرکت می‌کنیم، حوادث عالم حساسیت بیشتری پیدا می‌کند؛ بنابراین اگر می‌گوییم در مقطعی حساس‌تر از تحولات عالم قرار داریم، این سخن مبالغه نیست، بلکه بیان یک واقعیت است.

آیت‌الله عباسی با اشاره به تحولات جهانی اظهار کرد: رویارویی میان جبهه حق و جبهه باطل، یاران خدا در برابر حزب شیطان و اهل حق در برابر لشکر طواغیت، امروز بیش از هر زمانی آشکار شده است. امروز ارتباط میان ملت‌ها و آگاهی آنان از سرنوشت یکدیگر با گذشته قابل مقایسه نیست و همین ارتباطات موجب شده جبهه‌بندی میان این دو جریان شکل جهانی پیدا کند. در هر نقطه‌ای از عالم که تقابلی میان این دو جبهه رخ می‌دهد، بخشی از آینده عالم رقم می‌خورد.

رئیس جامعةالمصطفی العالمیه با اشاره به تحولات اخیر در منطقه، گفت: فتوحاتی که در روزهای گذشته برای مجاهدان یمنی رخ داد، از جمله نشانه‌هایی است که در شکل‌گیری آینده و تاریخ جدید نقش خواه

د داشت و فصلی از تاریخ بشر به دست ما و شما در حال نوشته شدن است که با عنایت الهی رقم خواهد خورد.

وی با بیان اینکه اختلافات امروز مستکبران با کانون جریان حق، صرفاً سیاسی، اقتصادی یا نظامی نیست، اظهار کرد: دعواها و اختلافات امروز مستکبران با کانون جریان حق، دیگر بر سر مسائل جزئی نیست، بلکه نزاعی بنیادین میان حق و باطل است.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباسی، توجه، هوشیاری و خودآگاهی نسبت به شرایط تاریخی را ضروری دانست و گفت: باید بدانیم امروز در چه نقطه‌ای از تاریخ قرار داریم و چه رسالتی بر عهده ماست. امروز در برابر جبهه‌ای استعماری و سلطه‌جو قرار داریم که باورها و فرهنگ آن غیرالهی و غیر اخلاقی و مبتنی بر نگاه مادی است و ارزش‌های معنوی، اخلاق و عدالت در آن به فراموشی سپرده شده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: حضور در مسیر مبارزه با این جریان، توفیقی است که خداوند متعال به ما عطا کرده است؛ حتی اگر عمر ما برای رسیدن به پیروزی نهایی کفاف ندهد.

رئیس جامعةالمصطفی العالمیه با اشاره به مسئولیت‌های این نهاد علمی، گفت: جامعةالمصطفی به عنوان یک مرکز علمی، مسئولیت‌های مهمی بر عهده دارد. مهاجرت برای کسب علم و دانش الهی و رساندن این معارف به ملت‌ها، مسیری است که شما انتخاب کرده‌اید و این رسالت علمی و فرهنگی در راستای همان نبرد میان حق و باطل قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: جبهه باطل برای تسلط بر ملت‌ها، ابتدا باید هویت یک ملت و مردم را از آنان بگیرد و سپس بر آنان مسلط شود؛ بنابراین وظیفه شما دفاع از هویت فرهنگی ملت‌ها در سراسر عالم است و کسب دانش و اقتدار علمی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای دفاع از این هویت به شمار می‌رود.

..................

پایان پیام/