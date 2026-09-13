حفاظت از املاک مسیحیان محور گفتگوی وزیر دادگستری عراق و پاتریارک کلیسای کلدانی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری واع عراق در گزارشی اعلام کرد، «خالد شوانی» وزیر دادگستری عراق، روز یکشنبه با «مار پولس سوم نونا» پاتریارک کلیسای کلدانی در عراق و جهان دیدار و درباره اقدامات این وزارتخانه در زمینه حفاظت از املاک شهروندان مسیحی و صیانت از حقوق آنان گفت‌وگو کرد.

وزارت دادگستری عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این دیدار، شماری از پرونده‌ها و موضوعات مورد اهتمام مشترک دو طرف بررسی شد و اقدامات وزارت دادگستری برای حمایت از املاک شهروندان مسیحی و حفظ حقوق قانونی و مالکیتی آنان در صدر مباحث قرار داشت.

بر اساس این بیانیه، این اقدامات با هدف تضمین حفاظت از املاک مسیحیان و جلوگیری از هرگونه تجاوز یا سوءاستفاده از آنها دنبال می‌شود و بر ضرورت صیانت از حقوق قانونی و مالکیتی صاحبان این املاک تأکید شد.

همچنین در این دیدار، تقویت اقدامات و سازوکارهای قانونی برای حمایت از حقوق صاحبان املاک مورد بررسی قرار گرفت تا زمینه لازم برای حفاظت از مالکیت شهروندان مسیحی و جلوگیری از تضییع حقوق آنان فراهم شود.

وزارت دادگستری عراق تأکید کرد که حفاظت از املاک شهروندان مسیحی و صیانت از حقوق قانونی و مالکیتی آنان از جمله محورهای مورد توجه این وزارتخانه است و در این دیدار نیز بر تقویت اقدامات قانونی برای جلوگیری از هرگونه تعرض یا بهره‌برداری غیرمجاز از این املاک تأکید شد.

...........

پایان پیام