نماینده سوریه در سازمان ملل: حاکمیت سوریه قابل مذاکره نیست؛ اشغالگری اسرائیل را متوقف کنید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «ابراهیم علبی» نماینده دائم سوریه در سازمان ملل، در تجمعی اعتراضی در مقابل شورای امنیت، اقدام بنیامین نتانیاهو در ورود به خاک سوریه را محکوم کرد و گفت دمشق در برابر نقض حاکمیت و تمامیت ارضی خود سکوت نخواهد کرد.

این تجمع با حضور سفیران شماری از کشورهای عضو سازمان ملل و در حمایت از حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی سوریه برگزار شد.

تأکید دمشق بر خطوط قرمز حاکمیت سوریه

علبی با تأکید بر اینکه «حاکمیت انتخابی نیست و تمامیت ارضی قابل مذاکره نیست»، اظهار داشت که حاکمیت کشورها یکی از ارکان اساسی نظام بین‌الملل و نخستین خط دفاعی در برابر بی‌ثباتی جهانی است.

وی هشدار داد که تضعیف حاکمیت کشورها و تعرض به تمامیت ارضی آنها، چارچوبی را که برای حفظ صلح بین‌المللی ایجاد شده، تضعیف می‌کند.

این موضع‌گیری پس از آن صورت گرفت که نتانیاهو به همراه «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی وارد منطقه جبل‌الشیخ سوریه شد؛ اقدامی که دمشق آن را ورود غیرقانونی، تحریک‌آمیز و نقض آشکار حاکمیت سوریه و قوانین بین‌المللی دانست.

عربستان سعودی، قطر، کویت، مصر، اردن و یمن نیز با صدور مواضع جداگانه، این اقدام رژیم صهیونیستی را محکوم و خواستار تحرک جامعه جهانی برای توقف تشدید تنش شدند.

توافق ۱۹۷۴؛ سندی که اشغالگری اسرائیل را به چالش می‌کشد

نماینده سوریه در سازمان ملل همچنین بر ضرورت احترام کامل به منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل، قطعنامه‌های شورای امنیت و ترتیبات تعیین‌شده در توافق سال ۱۹۷۴ تأکید کرد.

پس از سقوط دولت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، نیروهای رژیم صهیونیستی وارد منطقه حائل و بخش‌هایی از خاک سوریه از جمله قله جبل‌الشیخ شدند و مدعی شدند این اقدام برای تأمین امنیت مرزها موقت است؛ با این حال سازمان ملل بر ضرورت خالی ماندن منطقه حائل از نیروهای نظامی، جز نیروهای حافظ صلح، تأکید کرده است.

علبی با اشاره به رویکرد دمشق در قبال تحولات منطقه‌ای گفت سوریه همواره از ورود به روند تشدید تنش‌های منطقه‌ای خودداری کرده و تأکید داشته است که تهدیدی برای همسایگان خود نخواهد بود.

وی همچنین هشدار داد هرگونه اقدام نظامی یا سیاسی که روند تحولات داخلی سوریه را تضعیف کند، می‌تواند دستاوردهای مورد اشاره دولت این کشور در زمینه مقابله با تروریسم، مبارزه با تولید و قاچاق کاپتاگون، رسیدگی به پرونده سلاح‌های شیمیایی، کنترل تسلیحات، تقویت نهادهای دولتی، بازگشت آوارگان و پناهجویان و احیای اقتصادی را با چالش مواجه کند.

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