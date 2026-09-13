به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «بوعز لوی»، رئیس صنایع هوافضای رژیم صهیونیستی، با اشاره به پیامدهای جنگ طولانی‌مدت و شلیک گسترده موشک‌های بالستیک، نسبت به کافی نبودن ذخایر موشک‌های رهگیر این رژیم ابراز نگرانی کرد و گفت اسرائیل برای تأمین نیازهای زرادخانه خود به تولید مستمر موشک‌های رهگیر جدید نیاز دارد.

اعتراف به بحران در ذخایر موشک‌های رهگیر

لوی در گفت‌وگو با رسانه صهیونیستی «وای‌نت» در حاشیه کنفرانس «MEAD» اعلام کرد که اسرائیل با محدودیت‌های داخلی و آمریکایی مواجه است و جنگی که حدود سه سال ادامه داشته و با شلیک شمار زیادی از موشک‌های بالستیک همراه بوده، نیاز به تأمین و تولید مداوم موشک‌های رهگیر را افزایش داده است.

وی با صراحت درباره وضعیت ذخایر موشکی گفت که همواره نیاز به دستیابی به موشک‌های رهگیر بیشتر وجود دارد.

رئیس صنایع هوافضای رژیم صهیونیستی در شرایطی از کمبود منابع سخن گفته که اختلافات داخلی در سرزمین‌های اشغالی بر سر افزایش بودجه نظامی همچنان ادامه دارد.

وی تأکید کرد: «برای داشتن موشک‌های رهگیر بیشتر، به بودجه بیشتری نیاز داریم و پوشش مالی محدود است.» این اظهارات، از فشار همزمان جنگ بر توان تولید تسلیحات و منابع مالی رژیم صهیونیستی حکایت دارد.

فروش تسلیحات؛ پیوند میان تجارت نظامی و عادی‌سازی

لوی در بخش دیگری از اظهارات خود از وجود مذاکرات جاری با شماری از کشورهای حوزه خلیج فارس برای فروش سامانه‌های دفاعی ساخت صنایع نظامی رژیم صهیونیستی خبر داد.

وی مدعی شد همکاری امنیتی با برخی کشورهای عربی خلیج فارس می‌تواند به «موتور محرک» تقویت روند عادی‌سازی روابط با این رژیم تبدیل شود.

رئیس صنایع هوافضای رژیم صهیونیستی همچنین گفت قراردادهای نظامی و تسلیحاتی با کشورهای خلیج فارس می‌تواند در ادامه به «شراکت‌های راهبردی گسترده‌تر» تبدیل شود و ابعاد امنیتی و سیاسی جدیدی پیدا کند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تل‌آویو همزمان با اذعان به فشار بر ذخایر موشک‌های رهگیر و محدودیت بودجه، در پی گسترش بازار تسلیحات خود در منطقه و پیوند دادن همکاری‌های نظامی با روند عادی‌سازی روابط با برخی کشورهای عربی است.

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