سرهنگ بازنشسته آمریکایی: جنگ فرسایشی با ایران، شکست راهبردی واشنگتن است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رأی الیوم نوشت: لارنس ویلکرسون، سرهنگ بازنشسته ارتش آمریکا و رئیس دفتر سابق «کالین پاول»، وزیر خارجه پیشین آمریکا، در گفت‌وگوها و تحلیل‌های خود با انتقاد از نحوه مدیریت جنگ علیه ایران، معتقد است واشنگتن در حال گرفتار شدن در یک جنگ فرسایشی است که نه‌تنها دستاورد روشنی برای آمریکا ندارد، بلکه می‌تواند توان نظامی، اقتصادی و راهبردی این کشور را در جبهه‌های دیگر نیز تضعیف کند.

او همچنین با انتقاد از عملکرد رسانه‌های غربی، مدعی شد ابعاد خسارت‌های واردشده به رژیم صهیونیستی و میزان موفقیت ایران در دفاع از خود به‌درستی منعکس نمی‌شود.

اعتراف به فرسایش توان آمریکا در جنگ با ایران

ویلکرسون با اشاره به رویکرد دولت دونالد ترامپ در جنگ، گفت ترامپ و تیم امنیتی او از جمله «پیت هگست» درک درستی از ماهیت و ابعاد این جنگ ندارند و فاقد راهبرد مشخصی برای خروج از آن هستند.

به اعتقاد این مقام نظامی بازنشسته آمریکایی، ادامه رویارویی کنونی می‌تواند واشنگتن را وارد چرخه‌ای از هزینه‌های نظامی و لجستیکی کند که پایان روشنی برای آن متصور نیست.

وی با اشاره به هزینه‌های احتمالی جنگ برآورد کرد که اگر آمریکا بدون تغییر مسیر کنونی به این درگیری ادامه دهد، هزینه آن طی ۱۰ سال می‌تواند به حدود یک تریلیون دلار برسد؛ موضوعی که از نگاه او نشانه‌ای از یک شکست راهبردی برای واشنگتن خواهد بود.

ایران هنوز از پیشرفته‌ترین موشک‌های خود استفاده نکرده است

این سرهنگ بازنشسته آمریکایی ایران را کشوری «مصمم، راهبردی و مقاوم» توصیف کرد و گفت ایرانیان در برابر تهدید خارجی می‌توانند حول هویت ملی خود متحد شوند.

وی همچنین مدعی شد ایران هنوز پیشرفته‌ترین موشک‌های خود را به کار نگرفته و از فناوری‌های دقیق برای شناسایی و هدف‌گیری برخوردار است؛ فناوری‌هایی که به گفته او با پشتیبانی ماهواره‌ای چین و حمایت روسیه تقویت می‌شود.

ویلکرسون در ادامه هشدار داد که دامنه جنگ ممکن است از مرحله کنونی فراتر رفته و زیرساخت‌های اقتصادی و حیاتی منطقه را در معرض خطر قرار دهد.

او از تأسیسات آب‌شیرین‌کن، زیرساخت‌های نفتی امارات و برخی اهداف در عربستان و اردن به‌عنوان نمونه‌هایی از مراکزی نام برد که در صورت تشدید درگیری می‌توانند در معرض حمله قرار گیرند.

موشک‌های ارزان ایران و فرسایش سامانه‌های گران‌قیمت آمریکا

وی با اشاره به هزینه‌های سنگین رویارویی نظامی آمریکا با ایران، مدعی شد نیروهای ایرانی توانسته‌اند برخی سامانه‌های راداری پیشرفته آمریکا در منطقه را هدف قرار دهند و هزینه هر یک از این رادارها را حدود ۵۰۰ میلیون دلار عنوان کرد.

به گفته ویلکرسون، جایگزینی سریع این سامانه‌ها برای آمریکا دشوار است؛ به‌ویژه آنکه بخشی از زنجیره تولید تجهیزات پیشرفته نظامی به مواد معدنی کمیاب وابسته است که چین در تأمین آنها نقش مهمی دارد.

این مقام نظامی بازنشسته همچنین تأکید کرد آمریکا در حال مصرف ذخایر راهبردی موشک‌های رهگیر گران‌قیمت خود، از جمله سامانه‌های پاتریوت و تاد، برای مقابله با موشک‌ها و پهپادهای کم‌هزینه‌تر ایران است.

به اعتقاد او، ادامه چنین روندی می‌تواند توان بازدارندگی آمریکا را در مناطق دیگری همچون اروپا و شرق آسیا کاهش دهد.

هشدار درباره هزینه سنگین جنگ و حمله زمینی به ایران

ویلکرسون هرگونه ایده برای حمله زمینی به ایران، از جمله تلاش برای تسلط بر جزیره خارک، را یک «توهم نظامی» توصیف کرد و گفت چنین اقدامی می‌تواند تلفات انسانی سنگینی برای آمریکا به همراه داشته باشد؛ تلفات و هزینه‌هایی که به گفته او افکار عمومی داخل آمریکا تحمل آن را نخواهد داشت.

وی همچنین مدعی شد ایران و متحدانش توانسته‌اند بخش‌هایی از زیرساخت لجستیکی و نظامی آمریکا در منطقه را تحت فشار قرار دهند و از هدف قرار گرفتن مراکز فرماندهی، انبارهای سوخت و تجهیزات مرتبط با بارگیری موشک‌ها سخن گفت.

او از مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین نیز به‌عنوان یکی از مراکز مورد اشاره نام برد و تأکید کرد بازسازی چنین زیرساخت‌هایی می‌تواند هزینه‌ای بسیار فراتر از برآوردهای رسمی پنتاگون داشته باشد.

هشدار درباره احتمال استفاده رژیم صهیونیستی از سلاح هسته‌ای

ویلکرسون در بخش دیگری از اظهارات خود، بنیامین نتانیاهو را تنها فردی دانست که به گفته او ابعاد واقعی بحران کنونی را درک می‌کند و هشدار داد نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در صورت تشدید شرایط و احساس اینکه موجودیت این رژیم با تهدیدی غیرقابل تحمل مواجه شده است، ممکن است به استفاده از سلاح هسته‌ای روی آورد.

این سرهنگ بازنشسته همچنین رسانه‌های غربی را به کوچک‌نمایی خسارت‌های واردشده به داخل سرزمین‌های اشغالی و پنهان کردن میزان موفقیت ایران در دفاع از خود متهم کرد.

او در نهایت، تقابل آمریکا با ایران را صرفاً ناشی از نگرانی درباره امنیت ملی آمریکا ندانست و گفت حضور نظامی واشنگتن در غرب آسیا و کنترل مسیرهای انرژی بیش از آنکه برای امنیت مستقیم آمریکا حیاتی باشد، در خدمت منافع متحدان این کشور است.

ویلکرسون در جمع‌بندی دیدگاه خود، تقابل با ایران را بخشی از تلاش واشنگتن برای کند کردن روند کاهش هژمونی اقتصادی و نظامی آمریکا در جهان دانست و گفت این رویکرد، در کنار تلاش برای مقابله با افزایش نفوذ چین در مسیرهای تجاری، آمریکا را وارد جنگی کرده است که می‌تواند نتیجه‌ای معکوس برای واشنگتن داشته باشد.

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