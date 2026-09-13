پایان مأموریت سفیر فعلی چین در افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ژائو شینگ، سفیر جمهوری خلق چین در کابل، روز گذشته با ملا امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان، دیدار خداحافظی کرد. این نشست که در وزارت امور خارجه افغانستان برگزار شد، نقطه پایان مأموریت دیپلماتیک سفیر چین در افغانستان بود.

در این دیدار، وزیر امور خارجه طالبان روابط میان افغانستان و چین را تاریخی، دوستانه و مثبت توصیف کرد.

وی با اشاره به دستاوردهای دوره مأموریت آقای ژائو شینگ، از تلاش‌های وی در تقویت روابط دوجانبه قدردانی نمود و برای موفقیت او در مأموریت آینده آرزوی توفیق کرد.

متقی تأکید کرد که همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای همواره بر پایه احترام متقابل استوار بوده است.

سفیر چین نیز در پاسخ، روابط دو کشور را دوستانه و رو به گسترش خواند.

وی از همکاری‌های نزدیک وزارت امور خارجه افغانستان در طول دوره مأموریت خود تشکر کرد و ابراز امیدواری نمود که روابط میان جمهوری خلق چین و حاکمان فعلی افغانستان در زمینه‌های مختلف، از جمله تجارت، سرمایه‌گذاری و گفت‌وگوهای دیپلماتیک، بیش از پیش تقویت شود.

این دیدار در شرایطی برگزار شد که چین یکی از معدود کشورهایی است که علی‌رغم شناسایی طالبان، روابط دیپلماتیک نسبتاً فعالی را با حکومت فعلی افغانستان حفظ کرده است.

پایان مأموریت ژائو شینگ می‌تواند آغاز فصل جدیدی در روابط دو کشور باشد و انتظار می‌رود سفیر جدید چین نیز با همان رویکرد مثبت ادامه مسیر را پیگیری کند.

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