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شیخ سنوسی عبدالقادر: امروز، زمان امید، عزت و انتظار برای پیروزی است

۲۲ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۶
کد مطلب: 1865016
شیخ سنوسی عبدالقادر: امروز، زمان امید، عزت و انتظار برای پیروزی است

نماینده پیروان جنبش اسلامی در شهر کانوی نیجریه، در سخنانی پس از نماز جمعه، با تأکید بر شرایط حساس جهان اسلام، دوران کنونی را زمان امید، عزت و حرکت در مسیر پیروزی توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ سنوسی عبدالقادر، نماینده پیروان جنبش اسلامی در شهر کانوی نیجریه، در سخنانی در مسجد فَگّه، به بررسی وضعیت کنونی جهان، شرایط مسلمانان و مسئولیت پیروان مکتب اسلام در برابر تحولات زمان پرداخت.

وی با خطاب قرار دادن مسلمانان و به‌ویژه شاگردان و پیروان شیخ ابراهیم زکزاکی (حفظه‌الله)، اظهار داشت که امروز، زمان امید، عزت و انتظار برای پیروزی است و کسانی که در اندیشه تحقق و حاکمیت دین الهی هستند، باید با تمام توان در مسیر حق و آرمان‌های اسلامی گام بردارند.

شیخ سنوسی عبدالقادر همچنین با اشاره به ادعاهای قدرت آمریکا و رژیم صهیونیستی، تأکید کرد: تبلیغات گسترده قدرت آمریکا و رژیم صهیونی و برتری‌شان، نمی‌تواند واقعیت‌های موجود را پنهان کند و بسیاری از حقایق و ضعف‌های آنان برای جهانیان آشکار شده است.

وی خاطرنشان کرد: تحولات جهان نشان می‌دهد شرایط همواره ثابت نمی‌ماند و هر زمان، شرایط و مقتضیات خاص خود را دارد؛ ازاین‌رو، مؤمنان باید با آگاهی، صبر و استقامت، مسئولیت خود را در زمان مناسب انجام دهند.

پس از پایان سخنان این عالم دینی، حاضران در مراسم، دعاهای ویژه‌ای برای پیروزی جمهوری اسلامی ایران و ملت یمن قرائت کردند و از ایستادگی و مقاومت مردم این کشور در برابر آمریکا و عربستان سعودی حمایت و قدردانی به عمل آوردند.

در ادامه این مراسم، برای علامه شیخ ابراهیم زکزاکی (حفظه‌الله) و تمامی پیروان جنبش اسلامی نیز دعا شد و حاضران، پیروزی، موفقیت و سربلندی آنان را از خداوند متعال مسئلت کردند.

این برنامه در چارچوب تذکره و برنامه‌های روز جمعه در مسجد فَگّه شهر کانو برگزار شد.

اکنون زمان پیروزی و عزت فرا رسیده است

اکنون زمان پیروزی و عزت فرا رسیده است

اکنون زمان پیروزی و عزت فرا رسیده است

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