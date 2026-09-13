شیخ سنوسی عبدالقادر: امروز، زمان امید، عزت و انتظار برای پیروزی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ سنوسی عبدالقادر، نماینده پیروان جنبش اسلامی در شهر کانوی نیجریه، در سخنانی در مسجد فَگّه، به بررسی وضعیت کنونی جهان، شرایط مسلمانان و مسئولیت پیروان مکتب اسلام در برابر تحولات زمان پرداخت.

وی با خطاب قرار دادن مسلمانان و به‌ویژه شاگردان و پیروان شیخ ابراهیم زکزاکی (حفظه‌الله)، اظهار داشت که امروز، زمان امید، عزت و انتظار برای پیروزی است و کسانی که در اندیشه تحقق و حاکمیت دین الهی هستند، باید با تمام توان در مسیر حق و آرمان‌های اسلامی گام بردارند.

شیخ سنوسی عبدالقادر همچنین با اشاره به ادعاهای قدرت آمریکا و رژیم صهیونیستی، تأکید کرد: تبلیغات گسترده قدرت آمریکا و رژیم صهیونی و برتری‌شان، نمی‌تواند واقعیت‌های موجود را پنهان کند و بسیاری از حقایق و ضعف‌های آنان برای جهانیان آشکار شده است.

وی خاطرنشان کرد: تحولات جهان نشان می‌دهد شرایط همواره ثابت نمی‌ماند و هر زمان، شرایط و مقتضیات خاص خود را دارد؛ ازاین‌رو، مؤمنان باید با آگاهی، صبر و استقامت، مسئولیت خود را در زمان مناسب انجام دهند.

پس از پایان سخنان این عالم دینی، حاضران در مراسم، دعاهای ویژه‌ای برای پیروزی جمهوری اسلامی ایران و ملت یمن قرائت کردند و از ایستادگی و مقاومت مردم این کشور در برابر آمریکا و عربستان سعودی حمایت و قدردانی به عمل آوردند.

در ادامه این مراسم، برای علامه شیخ ابراهیم زکزاکی (حفظه‌الله) و تمامی پیروان جنبش اسلامی نیز دعا شد و حاضران، پیروزی، موفقیت و سربلندی آنان را از خداوند متعال مسئلت کردند.

این برنامه در چارچوب تذکره و برنامه‌های روز جمعه در مسجد فَگّه شهر کانو برگزار شد.

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