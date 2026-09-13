به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان برنامه اسکان ملل متحد (UN-Habitat) امروز (یکشنبه ۲۲ شهریور) در صفحه ایکس خود هشدار داد که آب زندگی است، اما میلیون‌ها نفر در افغانستان هنوز به منابع مطمئن آب آشامیدنی دسترسی ندارند و برنامه‌ریزی شهری هوشمند همراه با مدیریت صحیح آب و زباله می‌تواند راهگشا باشد.

این سازمان تأکید دارد که با برنامه‌ریزی شهری هوشمند، مدیریت پایدار منابع آب و کنترل زباله می‌توان منابع آبی را حفظ کرد، بهداشت را بهبود بخشید و جوامع سالم‌تری ساخت.

بر اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی، بحران آب در افغانستان طی سال‌های اخیر به‌شدت تشدید شده است.

پیش از این، برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) اعلام کرد که شیوع خشکسالی از ۳۴ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۶۴ درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده و دسترسی به آب به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که تعداد نقاط آبی ازکارافتاده یا خشک‌شده در سال جاری سه برابر شده و سهم خانوارهایی که همیشه به آب آشامیدنی کافی دسترسی دارند از ۵۹ درصد به ۴۴ درصد سقوط کرده است.

یونیسف نیز در آخرین گزارش خود از بحران آب در افغانستان هشدار داد که نزدیک به یک‌سوم جمعیت این کشور، معادل حدود ۱۳ تا ۱۵ میلیون نفر، فاقد دسترسی به آب آشامیدنی پایه هستند. در کابل، پایتخت کشور، سطح آب‌های زیرزمینی به‌شدت افت کرده و برخی برآوردها هشدار می‌دهند که منابع آب زیرزمینی این شهر ممکن است تا سال ۲۰۳۰ به پایان برسد.

یونیسف همچنین اعلام کرده بود که حدود ۲۵ درصد خانوارها همچنان از منابع آب غیراستاندارد استفاده می‌کنند و نزدیک به ۱۶ میلیون نفر برای دسترسی به آب و بهداشت به کمک نیاز دارند.

کارشناسان بین‌المللی می‌گویند تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی و بازگشت مهاجرین مهمترین عوامل بحران آب در افغانستان است و بدون اقدام فوری و هماهنگ، این بحران ابعاد انسانی و اقتصادی عمیق‌تری پیدا می‌کند.

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