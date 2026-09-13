جشن ولادت پیامبراعظم(ص) در یانگون برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جشن میلاد پیامبر اعظم(ص) در شهر یانگون، پایتخت پیشین و بزرگ‌ترین شهر میانمار، با حضور مقامات دولتی و مذهبی این کشور و نمایندگان جوامع مسلمان و هیئت‌های دیپلماتیک برگزار شد؛ مراسمی که محور اصلی آن تبیین سیره پیامبر اکرم(ص) در حوزه اخلاق، رحمت، عدالت و صلح و تأکید بر نقش این آموزه‌ها در تقویت انسجام و همزیستی در جامعه میانمار بود.

در این مراسم، معاون وزیر اتحادیه میانمار در امور دینی و همچنین وزیر منطقه‌ای اطلاعات، امداد و امور دینی یانگون به همراه شماری از مقامات دولت میانمار حضور داشتند. اعضای هیئت‌های دیپلماتیک سفارتخانه‌های اندونزی و مصر، علمای دینی و جمعی از اعضای جامعه مسلمانان میانمار نیز از دیگر شرکت‌کنندگان در این مراسم بودند.

در جریان این مراسم تأکید شد که بزرگداشت میلاد پیامبر اکرم(ص) نباید صرفاً به برگزاری یک برنامه تشریفاتی محدود شود، بلکه باید فرصتی برای بازخوانی سیره نبوی و تحقق عملی آموزه‌هایی همچون ایمان، علم، صداقت، عدالت، رحمت، صبر و بخشش در زندگی فردی و اجتماعی باشد.

حاضران همچنین با اشاره به جایگاه پیامبر اکرم(ص) به‌عنوان الگوی اخلاق و رحمت، بر اهمیت احترام به دیگران، تقویت روحیه مدارا و گسترش فرهنگ صلح در جامعه میانمار تأکید کردند و تفاهم میان پیروان ادیان و احترام متقابل را از ضرورت‌های جامعه امروز این کشور دانستند.

در بخش دیگری از این مراسم، بر ضرورت تقویت همزیستی مسالمت‌آمیز میان مردم میانمار تأکید شد و آموزه‌های پیامبر اکرم(ص) به‌عنوان ظرفیتی برای تقویت گفت‌وگو، کاهش اختلافات و ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر احترام و همکاری میان گروه‌های مختلف مورد توجه قرار گرفت.

برگزاری این مراسم با حضور مقامات دولتی، نمایندگان دیپلماتیک، علمای دینی و اعضای جامعه مسلمانان، جلوه‌ای از توجه به جایگاه میلاد پیامبر اکرم(ص) در میان مسلمانان میانمار و تلاش برای تبیین پیام جهانی سیره نبوی در زمینه اخلاق، رحمت، صلح و تعامل میان ادیان بود.

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