به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کرسی علمی ترویجی «نظریه تفسیری امام شهید خامنه‌ای رضوان‌الله تعالی علیه» با هدف تبیین و بررسی علمی دیدگاه‌های تفسیری ایشان در مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث جامعه‌المصطفی العالمیه برگزار شد.

در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رضایی اصفهانی به ارائه مباحثی درباره تاریخچه، مبانی و روش تفسیری امام شهید پرداخت و دو تن از اساتید نیز به نقد و بررسی این نظریه پرداختند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رضایی اصفهانی در آغاز این کرسی علمی، با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری نظریه تفسیری امام شهید خامنه‌ای، به تبیین روش‌هایی پرداخت که ایشان در برداشت از آیات قرآن به کار گرفته‌اند.

وی همچنین قواعد مورد استفاده در فرآیند تفسیر قرآن و مبانی نظریه تفسیری ایشان را در دو بخش مبانی عام و مبانی خاص تشریح کرد و روش ویژه امام شهید در فهم و برداشت از آیات قرآن را مورد بررسی قرار داد.

بررسی قلمرو، ادله و منابع نظریه تفسیری

رئیس مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث جامعه‌المصطفی در ادامه، به بررسی قلمرو نظریه تفسیری امام شهید خامنه‌ای پرداخت و درباره دلایل و مستندات این دیدگاه و همچنین منابعی که در فرآیند تفسیر قرآن مورد استفاده ایشان قرار گرفته است، توضیحاتی ارائه کرد.

در بخش نقد و بررسی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن زمانی به بیان دو نکته درباره این کرسی علمی پرداخت. وی نخستین نکته را توجه به مقتضیات زمان و مسائل جامعه معاصر در نظریه تفسیری امام شهید دانست و گفت در این دیدگاه، تلاش شده است نیازها و مشکلات جامعه امروز مورد توجه قرار گیرد.

وی دومین نکته را بازنگری در مفاهیم موجود در تفسیر سنتی آیات قرآن عنوان کرد و افزود در تفسیر امام شهید، برخی مفاهیم با رویکردی نو مورد بازخوانی قرار گرفته‌اند؛ از جمله مفهوم «صبر» که در تفاسیر سنتی به شیوه‌ای خاص تبیین شده، اما در تفسیر امام شهید با نگاهی متفاوت مورد بازتعریف قرار گرفته است.

پیشنهاد تبدیل «نظریه تفسیری» به «مکتب تفسیری»

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین مسترحمی، عضو هیئت علمی جامعه‌المصطفی العالمیه و ناقد دوم این کرسی، دو نکته را مطرح کرد.

وی نخست پیشنهاد داد عنوان «نظریه تفسیری» به «مکتب تفسیری» تغییر یابد تا ابعاد گسترده‌تر این دیدگاه را بهتر نشان دهد.

وی همچنین پیشنهاد کرد برای افزایش غنای علمی این بحث، برخی مباحث علوم قرآن و دستاوردهای جدید دانش تفسیر نیز به این نظریه افزوده شود. مسترحمی در همین زمینه به نحوه نگرش امام شهید به برخی واژگان قرآنی اشاره کرد و گفت برای نمونه، مفهوم «تقیه» که در برداشت‌های رایج بیشتر به معنای خودداری و پرهیز تفسیر شده است، در نگاه امام شهید می‌تواند معنای «مبارزه فعال» داشته باشد.

در بخش پایانی این کرسی علمی، شماری از اساتید و طلاب مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث نیز دیدگاه‌ها، نکات و پیشنهادهای خود را درباره مباحث مطرح‌شده بیان کردند و پس از آن، حجت‌الاسلام والمسلمین رضایی اصفهانی، ارائه‌دهنده کرسی، به پرسش‌ها و نکات مطرح‌شده از سوی اساتید و ناقدان پاسخ داد.

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