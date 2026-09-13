به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در مصاحبه با العربی الجدید گفت: دستورکار نشست فردای عمان، مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز است.

عراقچی افزود: جزئیات توافق با عمان و نقشه‌های مرتبط با مسیر جدید را در اختیار کشورهای شرکت‌کننده قرار خواهیم داد. توافق با سلطنت عمان به هیچ وجه به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست. شرط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز، بازگشت آمریکا به تعهدات خود در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است.

وزیر خارجه گفت: ایران معتقد است مسئولیت تأمین امنیت و ثبات منطقه صرفاً بر عهده کشورهای منطقه است. امیدواریم این گفت‌وگوها زمینه را برای رایزنی‌های آتی درباره موضوعات مورد اهتمام کشورهای منطقه فراهم کند.

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