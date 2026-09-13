به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی روز یکشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی فاز ۲ موقوفه حاج خلیل زالی، با اشاره به پیشینه و آمار موقوفات کشور، گفت: در حال حاضر بیش از ۲۱۷ هزار موقوفه و میلیون‌ها رقبه در سراسر کشور ثبت شده و با اجرای قانون الزام و صدور اسناد تک‌برگی کاداستر، پس از قرن‌ها، حقوق این موقوفات تثبیت و صیانت می‌شود.

وی با بیان اینکه موقوفات باید در زمینه اجتماعی و فرهنگی فعال و یاریگر مردم باشند، اظهار کرد: واقفان خیراندیش از گذشته تاکنون با نیت‌های درمانی، آموزشی، پذیرایی و رفاهی از ایجاد کاروانسراها و قدمگاه‌های مسیر زیارت امام رضا (ع) گرفته تا بیمارستان‌ها و خوابگاه‌ها، همواره یار جامعه بوده‌اند و در کار خیر پیش قدم بودند.

حمایت از ایتام تنها به تامین نیازهای اولیه محدود نمی‌شود

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با تاکید بر توجه ویژه دین مبین اسلام به اکرام و حمایت از ایتام، بیان کرد: حمایت از ایتام تنها به تامین نیازهای اولیه محدود نمی‌شود؛ بلکه سازمان اوقاف نگاهی نرم‌افزاری دارد و باید زمینه‌ساز تحصیل، مهارت‌آموزی، اشتغال، ازدواج و مسکن پایدار ایتام باشد.

ایتام معلول و نقص عضو، در انتظار حمایت و توجه

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حمایت از ایتام معلول و دارای نقض عضو تاکید و اظهار کرد: امروز چند خانواده برای به سرپرستی گرفتن یک کودک یتیم پیش‌قدم هستند اما کمتر برای به سرپرستی گرفتن کودکان معلول پیش قدم می‌شوند، این موضوع در تجربیات اخیر ثابت شده است که این کودکان وقتی مورد حمایت قرار می‌گیرند درد و احساس خود را بروز می‌دهند.

خاموشی افزود: در زمینه حمایت از سالمندان نیز باید کار جهادی انجام شود، چرا که بسیاری از خانواده‌ها از والدین خود به دلیل کهولت سن نگهداری نمی‌کنند.

موقوفات گره‌های اجتماعی را باز کند

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری الگوهای موفق وقفی نظیر بنیاد و جایزه ملی البرز، یادآور شد: بیش از نیم‌قرن است که موقوفه مرحوم البرز هرساله جوایز ارزنده‌ای به دانشمندان، مخترعان، اساتید و دانش‌آموزان برتر اعطا می‌کند که این نشان‌دهنده پویایی و زنده بودن نیت خیر واقفان در بستر زمان است.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: وقف متکی به بودجه نفت، مالیات و بیت‌المال نیست، از این رو باید هوشمندانه وارد موضوعات کمتر دیده شود و گره‌های اجتماعی را باز کند.

توصیه‌های رئیس سازمان اوقاف به سازندگان بزرگ‌ترین مجتمع موقوفه خاورمیانه

حجت الاسلام والمسلمین خاموشی خطاب به مهندسان، ناظران و عوامل اجرایی فاز ۲ مجتمع موقوفه مرحوم زالی، بیان کرد: با انضباط کارگاهی، خرید دقیق و به‌موقع مصالح و مدیریت مهندسی، قیمت تمام‌شده را کاهش دهید و این پروژه چهار ساله را ظرف کمتر از ۲ سال به بهره‌برداری برسانید؛ همان‌گونه که تجربه ساخت موفق پروژه‌های بزرگ صنعتی و کارخانه‌ای در شیراز ظرف مدت کوتاهی به بهره‌برداری رسید.

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