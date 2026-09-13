استاندار فارس خواستار پژوهش علمی درباره فلسفه نماز شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، حسینعلی امیری در نشست شورای اقامه نماز استان فارس گفت: بخش قابل توجهی از سخنان و نوشته‌های موجود درباره چرایی و اهمیت نماز، گرفتار تکرار شده و عمدتا به جنبه‌های ظاهری این فریضه پرداخته است.

وی با تاکید بر ضرورت بازنگری در شیوه تبیین و ترویج نماز، اظهار کرد: اگرچه جایگاه نماز در آموزه‌های دینی و وجوب آن با آیات و روایات متعدد تبیین شده، اما تقلیل این فریضه به کارکردهای اولیه و ظاهری، نمی‌تواند ابعاد عمیق آن را برای مخاطب روشن کند.

استاندار فارس، با اشاره به پیشینه نیایش در ادیان آسمانی، حس بندگی و نیاز به تعبد را بخشی از سرشت انسان دانست و بر ضرورت تبیین عمیق‌تر فلسفه نماز تاکید کرد.

امیری ادامه داد: دانشکده‌های علوم قرآنی و پژوهشگران حوزه علوم انسانی، طرحی جامع برای بررسی ابعاد فلسفی و انسانی نماز تدوین کنند.

وی اظهار کرد: باید به ذات و جوهر نماز پرداخته شود تا الگوی انسان تراز اسلام به درستی تبیین شود و بر مبنای این شناخت، شیوه‌های موثرتر ترویج نماز در جامعه مورد توجه قرار گیرد.

نماز؛ تمرین انضباط و هویت انسانی

استاندار فارس با استناد به دیدگاه‌های شهید مطهری درباره ابعاد وجودی انسان، اظهار کرد: پایبندی به اصول و انضباط از عوامل شکل دهنده هویت انسان است و نماز را در ایجاد این ساختار درونی بسیار اثرگذار است.

امیری ادامه داد: تکرار نماز می‌تواند مفاهیمی مانند توحید و معاد را در وجود انسان تثبیت کند و انسان را در مسیر عبور از علم‌الیقین به حق‌الیقین قرار دهد.

وی تاکید کرد: ترویج چنین نگاهی به نماز، صرفا وظیفه یک نهاد یا مجموعه خاص نیست و همه دستگاه‌ها باید در این زمینه نقش خود را ایفا کنند.

دستور استاندار فارس برای ارتقای وضعیت نمازخانه‌ها

امیری بر ضرورت توجه به شرایط کالبدی و فضاسازی معنوی نمازخانه‌ها تاکید کرد و گفت: نمازخانه‌های مجتمع‌های عمومی و اداری باید متناسب با شان این فضا، مناسب و آراسته باشند.

وی از معاونت عمرانی استانداری فارس خواست اختصاص فضای مناسب برای نمازخانه را در نقشه‌های ساختمانی و هنگام صدور پایان کار مورد نظارت قرار دهد.

استاندار فارس اداره‌ کل بازرسی استان را مکلف کرد نظافت و آراستگی نمازخانه‌ها را به صورت مستمر بررسی کند.

..............................

پایان پیام