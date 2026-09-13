۱۰۴ هزار تبعه غیرمجاز از فارس خارج شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، مجید احمدی در جمع خبرنگاران، با تاکید بر ضرورت ساماندهی اتباع خارجی، افزود: افرادی که فاقد مجوز قانونی اقامت در کشور هستند اعم از دارندگان برگه سرشماری یا افراد بدون هرگونه مدرک اقامتی، غیرمجاز محسوب می‌شوند و حق استفاده از خدمات عمومی را ندارند.

برگه سرشماری مجوز اقامت نیست

وی با بیان اینکه برگه سرشماری به منزله مجوز قانونی اقامت نیست، اظهار کرد: در استان فارس حدود ۲۰۴ هزار برگه سرشماری اتباع باطل شده و دارندگان این برگه‌ها در زمره اتباع غیرمجاز قرار می‌گیرند.

احمدی گفت: سیاست دولت و سازمان ملی مهاجرت، ساماندهی وضعیت اتباع خارجی و حرکت به سمت ورود و اقامت قانونی است و بر این اساس، اتباعی که قصد ورود به کشور را دارند باید از مسیرهای قانونی اقدام کنند.

اتباع دارای مجوز از خدمات قانونی بهره‌مند می‌شوند

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس افزود: بر اساس ضوابط،اتباع دارای مجوز قانونی از خدماتی مانند اقامت، آموزش، درمان و خدمات اجتماعی بهره‌مند می‌شوند، اما افراد فاقد مجوز قانونی امکان استفاده از این خدمات را ندارند.

احمدی ادامه داد: اجرای طرح ساماندهی اتباع در استان فارس در حال انجام است و تاکنون حدود ۱۰۴ هزار تبعه غیرمجاز از استان خارج شده‌اند، هرچند احتمال ورود مجدد برخی از این افراد به صورت غیرقانونی وجود دارد و این موضوع نیز در فرآیند ساماندهی مورد توجه قرار دارد.

ثبت نام دانش آموزان اتباع مانع خروج برخی اتباع غیرمجاز شد

وی با اشاره به انتشار اطلاعیه‌ای درباره امکان ثبت نام دانش آموزان اتباع گفت: این اقدام موجب شد بسیاری از اتباع غیرمجاز به دلیل ادامه تحصیل فرزندان خود کشور را ترک نکنند.

احمدی ادامه داد: سیاست سازمان ملی مهاجرت، اقامت اتباع غیرمجاز در کشور نیست و این افراد باید به کشور مبدا بازگردند و در صورت تمایل به ورود مجدد، از مسیرهای قانونی اقدام کنند.

ورود نیروی کار خارجی از مسیر قانونی

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس، درباره سازوکار جذب نیروی کار خارجی نیز گفت: کارفرمایان می توانند نیروی کار مورد نیاز خود را از طریق سازوکارهای پیش بینی شده درخواست کنند.

احمدی افزود: متقاضیان نیز می‌توانند با مراجعه به سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدا و پس از تایید مراجع ذی صلاح، به صورت قانونی برای اشتغال در مشاغل مورد نیاز وارد کشور شوند.

..............................

پایان پیام