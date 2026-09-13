به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه با اشاره به پیروزی‌های اخیر مجاهدان انصارالله یمن در تنگه راهبردی باب‌المندب، این دستاوردها را «فتح‌الفتوح» توصیف کرد و گفت: مردم مظلوم و مقاوم یمن با وجود سال‌ها محاصره و فشار، در حمایت از مردم فلسطین و غزه ایستادگی کردند و امروز شاهد پیروزی‌های بزرگی هستند که ابعاد آن در آینده روشن‌تر خواهد شد.

آیت‌الله جواد مروی در پایان درس خارج فقه با تبریک پیروزی‌های اخیر به مردم یمن اظهار کرد: از داخل یمن اخباری دارم که شاید به دست برخی نرسیده باشد و فراتر از آن چیزی است که در مجامع عمومی مطرح شده است؛ اما واقعاً آنچه در یمن رخ داده، «فتح‌الفتوح» بوده است.

وی افزود: حدود ۱۲ سال است که مردم مظلوم یمن تحت محاصره‌ای سنگین قرار دارند، اما با وجود این فشارها ایستادگی و مقاومت کردند و در برابر دشمنان خود عقب‌نشینی نکردند.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه با خطاب قرار دادن اهل سنت منصف در سراسر جهان گفت: این مردم مظلوم را ببینید که چگونه برای مسئله فلسطین و غزه ایستادند و همه هستی خود را در این مسیر گذاشتند و با مردم غزه و فلسطین هم در گفتار و هم در عمل همدردی کردند.

آیت‌الله مروی ادامه داد: در مقابل، کسانی که خود را فرزندان بنی‌امیه و بنی‌مروان می‌دانند، در میان اهل سنت برای این مردم مظلوم چه کردند؟ با این حال، مردم یمن در مدت کوتاهی توانستند طومار آنان را درهم بپیچند و ابعاد این پیروزی‌ها در آینده روشن خواهد شد.

وی با اشاره به تحولات اخیر یمن اظهار کرد: در همین چند روز، هماهنگی‌هایی میان ترکیه و عربستان سعودی صورت گرفت و چند هزار نیروی تکفیری از استانبول و عربستان به یمن منتقل شدند تا در برابر مردم مقاوم این کشور قرار گیرند؛ اما مردم یمن توانستند محاصره را بشکنند و پیروزی بزرگی را رقم بزنند که آثار و ابعاد آن در آینده مشخص خواهد شد.

محکومیت حمله طالبان به حوزه خاتم‌النبیین(ص)

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه در بخش دیگری از سخنان خود، حمله نیروهای طالبان به حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) در کابل و بازداشت شماری از طلاب و استادان این حوزه را محکوم کرد.

وی با اشاره به رویکرد طالبان در افغانستان گفت: حکومت طالبان با تفکر و خوانش خاصی که از اسلام دارد، متأسفانه از آغاز، حرکت‌های نامطلوب و غیرعقلایی را دنبال کرده است؛ از جمله اینکه نیمی از جمعیت این کشور، یعنی زنان، را از آموزش و بسیاری از عرصه‌های اجتماعی محروم کرده و سپس برخورد با پیروان مکتب اهل‌بیت(ع) را در دستور کار قرار داده است.

آیت‌الله مروی افزود: محروم کردن شیعیان از حقوق خود، بستن حسینیه‌ها و تکایا و اکنون حمله به حوزه علمیه بزرگ خاتم‌النبیین(ص) در کابل و بازداشت طلاب جوان، از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین گزارش‌هایی درباره ضرب‌وشتم برخی طلاب و انتقال تعدادی از استادان این حوزه منتشر شده است.

وی خطاب به مسئولان طالبان گفت: اگر سواد دارید، خودتان تاریخ افغانستان را بخوانید و اگر سواد ندارید، از کسی بخواهید تاریخ این کشور را برای شما بخواند؛ چراکه پیروان اهل‌بیت(ع) در افغانستان در بقای این کشور و جلوگیری از تجزیه آن نقش داشته‌اند و جان خود را برای افغانستان فدا کرده‌اند.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه ادامه داد: پیروان اهل‌بیت(ع) در افغانستان همواره برای تأمین امنیت ملی این کشور تلاش کرده و روحیه اخوت، برادری و محبت میان خود و برادران اهل سنت را به اوج رسانده‌اند.

آیت‌الله مروی با اشاره به سابقه تاریخی حضور شیعیان در افغانستان اظهار کرد: تاریخ خودتان را بخوانید و ببینید آباء و اجداد شما با شیعیان چگونه رفتار کردند. پیروان اهل‌بیت(ع) از قرن نخست هجری در این سرزمین سابقه دارند و هر اندازه که در طول تاریخ علیه آنان خشونت و کشتار به کار گرفته شد، نتوانستند این جریان را سرکوب کنند، بلکه شیعیان روزبه‌روز بالنده‌تر شدند.

وی تصریح کرد: امروز جمعیت‌هایی از پیروان اهل‌بیت(ع) در اروپا و آمریکا نیز پرچمدار مذهب هستند؛ بنابراین توصیه من به مسئولان طالبان این است که از این اقدامات دست بردارند. اجداد شما نتوانستند با خشونت و فشار شیعیان را از میان ببرند و شما نیز با ادامه این مسیر کاری از پیش نخواهید برد.

آیت‌الله مروی در پایان هشدار داد: علما و بزرگان حوزه‌های علمیه رفتار و اقدامات شما را رصد می‌کنند و در جای خود، برخورد مناسب را با این اقدامات خواهند داشت.

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