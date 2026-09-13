شهر المخاء در مسیر احیا و بازگشت به شرایط عادی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهر المخاء در استان تعز یمن به‌تدریج در حال بازگشت به شرایط عادی و ازسرگیری فعالیت‌های روزمره است و نشانه‌های زندگی بار دیگر در خیابان‌ها و محله‌های آن دیده می‌شود.

شبکه المسیره گزارش داد که پس از برقراری امنیت در این شهر و پاکسازی آن از عناصر وابسته به عربستان، شرایط المخاء در حال تغییر است؛ تحولی که به گفته این شبکه، پس از سال‌ها فشار و بی‌ثباتی و تحمیل شرایط امنیتی و نظامی سنگین بر مردم رخ داده است.

بر اساس این گزارش، در مرکز شهر بار دیگر رفت‌وآمد در خیابان‌های اصلی افزایش یافته و ساکنان المخاء از بازگشت امنیت و ثبات، بازگشایی مسیرها و فعالیت دوباره مراکز مختلف ابراز رضایت کرده‌اند. شهروندان می‌گویند خروج نیروهای نظامی وابسته به عربستان از مناطق مسکونی، بخشی از زندگی عادی را که طی دوره گذشته مختل شده بود، به مردم بازگردانده است.

شماری از ساکنان المخاء در گفت‌وگو با شبکه المسیره اظهار کردند که بازگشت رفت‌وآمد در مسیرهای شهری می‌تواند به رونق فعالیت‌های تجاری، تسهیل انتقال کالا و رفت‌وآمد شهروندان کمک کند. به گفته آنان، شرایط امنیتی و نظامی ایجادشده از سوی طارق عفاش، محدودیت‌های گسترده‌ای بر رفت‌وآمد اعمال کرده و مستقیماً بر فعالیت‌های اقتصادی و زندگی روزمره مردم تأثیر گذاشته بود.

یکی از شهروندان نیز گفت شرایط در حال بازگشت به وضعیت طبیعی است و مردم با بازگشایی مسیرها و ازسرگیری فعالیت‌های تجاری، اکنون امکان بیشتری برای انجام امور و فعالیت‌های روزانه خود دارند. او افزود مردم المخاء در دوره گذشته شرایط دشواری را در بخش‌های مختلف زندگی خود تجربه کرده‌اند.

به نوشته المسیره، اظهارات ساکنان همچنین تصویری از مشکلاتی که به گفته آنان در نتیجه حضور نیروهای وابسته به عربستان ایجاد شده، ارائه می‌دهد. مردم المخاء اعلام کردند استقرار اردوگاه‌ها و تجهیزات نظامی در اطراف شهر و مناطق مسکونی، بر زندگی آنها تأثیر گذاشته و موجب ایجاد ترس و نگرانی شده است؛ ضمن آنکه به خانه‌ها، اموال و مراکز عمومی و خصوصی نیز خساراتی وارد شده است.

این شبکه در ادامه گزارش داد که شهر المخاء اکنون تحت کنترل نیروهای مسلح یمن و دولت صنعا، شاهد اقداماتی برای عادی‌سازی شرایط و تثبیت ثبات است و این روند با استقبال مردم همراه شده است. مغازه‌ها فعالیت خود را از سر گرفته‌اند و شهروندان نیز بار دیگر به فعالیت‌های روزمره خود بازگشته‌اند و شهر به‌تدریج در حال بازیابی چهره معمول خود است.

ساکنان المخا تأکید کرده‌اند که اولویت در مرحله کنونی، تثبیت امنیت، بازگشایی مسیرها، حفاظت از مردم و اموال آنان و بازگرداندن چرخه کار و تولید است؛ اقداماتی که می‌تواند زمینه‌ساز ورود شهر به مرحله‌ای جدید، عبور از پیامدهای سال‌های گذشته و بازگشت المخاء به جایگاه مهم خود در عرصه اقتصادی و اجتماعی باشد.

.......

پایان پیام/ ۲۱۸

