بازداشت یکی از سرکردگان داعش در کرکوک

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیریت اطلاعات نظامی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: این نهاد امروز یکشنبه در عملیاتی پیش‌دستانه و دقیق، یکی از عناصر تروریستی تحت تعقیب را که بر اساس ماده ۴/۱ قانون مبارزه با تروریسم تحت پیگرد قرار داشت، بازداشت کرد.

بر اساس این بیانیه، فرد بازداشت‌شده با نام مستعار «ابوساهر» از اهداف مهم دستگاه‌های امنیتی محسوب می‌شد.

مدیریت اطلاعات نظامی عراق افزود: این عملیات پس از پیگیری‌های اطلاعاتی گسترده و شناسایی محل اختفای این فرد در استان کرکوک انجام شد و یورش به محل اختفای وی با همکاری و هماهنگی بخش اطلاعات لشکر هشتم صورت گرفت.

در ادامه این بیانیه آمده است: اطلاعات به‌دست‌آمده نشان می‌دهد تروریست بازداشت‌شده در دوران فعالیت داعش، چندین سمت در آنچه این گروه ولایت عراق می‌نامید، بر عهده داشته است.

وی همچنین در فرقه الیرموک در استان الانبار و در منطقه الصقلاویه فعالیت داشته و در دوره حضور گروه تروریستی داعش در برخی مناطق الانبار، سمت‌هایی را در آنچه این گروه دیوان خدمات می‌نامید، بر عهده داشته است.

مدیریت اطلاعات نظامی عراق اعلام کرد اقدامات قانونی لازم درباره متهم انجام شده و وی برای رسیدگی قضایی، مطابق قوانین جاری، به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد.

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