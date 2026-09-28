پاسخ رهبر شهید؛ مصیبت برای ما بلاست یا نعمت؟

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: من به شما برادران و خواهران عزیز بمی عرض می‌کنم: چیزهایی که قابل جبران است، هم مسؤولان باید سعی کنند، هم خودتان با همّت و تلاش، آنها را جبران کنید. اما چیزهایی را که قابل جبران نیست، پای خدا حساب کنید: «و بشّر الصّابرین الّذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انّا للَّه و انّا الیه راجعون»(۱). برای انسان، هیچ پناهگاهی بهتر از این وجود ندارد. اگر تکیه‌گاهِ توکّل به خدا و واگذاری کار به خدا نباشد، بار سنگین مصیبتها پشت انسان را خم می‌کند.

این قضیه بُعد دیگری هم دارد. من بارها به دوستانی که دچار مصیبتهایی شده‌اند، این را عرض کرده‌ام؛ به شما هم عرض می‌کنم: این مصیبتها گاهی برای انسان، بلاست؛ گاهی برای انسان، نعمت است. اگر مصیبتها ما را بیدار نکند، بلکه تنبل کند، بلای مضاعف است؛ اما اگر مصیبتها ما را به خود بیاورد و ضعفها و کم‌کاریها و غفلتهای ما را به ما نشان دهد و ما همّت کنیم و این رخنه‌ها را ترمیم نماییم، این بلا برای ما به نعمت تبدیل می‌شود.

بیانات رهبر شهید در دیدار مردم شهرستان بم۱۳۸۲/۱۰/۲۶

منبع:

۱. سوره مبارکه البقرة آیه ۱۵۵

وَلَنَبلُوَنَّکُم بِشَیءٍ مِنَ الخَوفِ وَالجوعِ وَنَقصٍ مِنَ الأَموالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَراتِ ۗ وَبَشِّرِ الصّابِرینَ

ترجمه:قطعاً همه شما را با چیزی از ترس، گرسنگی، و کاهش در مالها و جانها و میوه‌ها، آزمایش می‌کنیم؛ و بشارت ده به استقامت‌کنندگان!

۱. سوره مبارکه البقرة آیه ۱۵۶

الَّذینَ إِذا أَصابَتهُم مُصیبَةٌ قالوا إِنّا لِلَّهِ وَإِنّا إِلَیهِ راجِعونَ

ترجمه:آنها که هر گاه مصیبتی به ایشان می‌رسد، می‌گویند: «ما از آنِ خدائیم؛ و به سوی او بازمی‌گردیم!»