به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماره ۱۲۲ هفته‌نامه تحلیلی-اطلاع‌رسانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان منتشر شد. این نشریه با هدف تبیین مواضع دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران، بررسی تحولات منطقه و جهان، و تقویت تعاملات فرهنگی و معرفتی با مخاطبان برون‌مرزی تدوین می‌گردد. در این شماره، علاوه بر بازتاب فعالیت‌های دیپلماتیک سفارت در ایتالیا و واتیکان، به تحلیل وقایع تاریخی و دینی با رویکردی معرفتی پرداخته شده است. همچنین، بازتاب گسترده مواضع جمهوری اسلامی ایران در رسانه‌های معتبر ایتالیایی از جمله «آنسا» و «ایل جورناله»، از بخش‌های برجسته این شماره است که نشان‌دهنده اهمیت دیپلماسی فعال در فضای رسانه‌ای اروپا می‌باشد.

آنچه در این شماره می‌خوانیم:

گزیده‌ای از بیانات سیدالشهدای انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به مناسبت «ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)»

یادداشت مدیرمسئول: «حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)؛ نهاد اعتماد در شبکه معرفتی تشیع» (صفحه ۵)

«جمعه سیاه و افشای چهره واقعی ائتلاف غرب با استبداد پهلوی»؛ به قلم دکتر مرتضی صانعی، استاد حوزه و دانشگاه

بیانیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان در خصوص تجاوز هدفمند ارتش رژیم آمریکا به سیریک در جنوب ایران

مصاحبه سفیر محترم با روزنامه معروف اینترفرنسا (ایتالیا)

انعکاس خبری حضور و سخنرانی سفیر محترم در کنفرانس «فیدس ایت راتیو» در خبرگزاری معروف آنسا (ایتالیا) و روزنامه مطرح ایل جورناله (ایتالیا)

انعکاس خبری بیانیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان در خصوص تجاوز هدفمند ارتش رژیم آمریکا به سیریک جنوب ایران در خبرگزاری ایرنا

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