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شماره ۱۲۲ هفته‌نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان منتشر شد + لینک دانلود

۲۲ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۸
کد مطلب: 1865076
شماره ۱۲۲ هفته‌نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان منتشر شد + لینک دانلود

شماره ۱۲۲ هفته‌نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان، ضمن انتشار یادداشت‌های تحلیلی پیرامون معارف اسلامی و وقایع تاریخی، با تمرکز بر تبیین مواضع دیپلماتیک تهران، بازتاب گسترده‌ای از فعالیت‌های سفیر در رسانه‌های معتبر ایتالیایی ارائه داده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماره ۱۲۲ هفته‌نامه تحلیلی-اطلاع‌رسانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان منتشر شد. این نشریه با هدف تبیین مواضع دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران، بررسی تحولات منطقه و جهان، و تقویت تعاملات فرهنگی و معرفتی با مخاطبان برون‌مرزی تدوین می‌گردد. در این شماره، علاوه بر بازتاب فعالیت‌های دیپلماتیک سفارت در ایتالیا و واتیکان، به تحلیل وقایع تاریخی و دینی با رویکردی معرفتی پرداخته شده است. همچنین، بازتاب گسترده مواضع جمهوری اسلامی ایران در رسانه‌های معتبر ایتالیایی از جمله «آنسا» و «ایل جورناله»، از بخش‌های برجسته این شماره است که نشان‌دهنده اهمیت دیپلماسی فعال در فضای رسانه‌ای اروپا می‌باشد.

آنچه در این شماره می‌خوانیم:

  • گزیده‌ای از بیانات سیدالشهدای انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به مناسبت «ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)»
  • یادداشت مدیرمسئول: «حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)؛ نهاد اعتماد در شبکه معرفتی تشیع» (صفحه ۵)
  • «جمعه سیاه و افشای چهره واقعی ائتلاف غرب با استبداد پهلوی»؛ به قلم دکتر مرتضی صانعی، استاد حوزه و دانشگاه
  • بیانیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان در خصوص تجاوز هدفمند ارتش رژیم آمریکا به سیریک در جنوب ایران
  • مصاحبه سفیر محترم با روزنامه معروف اینترفرنسا (ایتالیا)
  • انعکاس خبری حضور و سخنرانی سفیر محترم در کنفرانس «فیدس ایت راتیو» در خبرگزاری معروف آنسا (ایتالیا) و روزنامه مطرح ایل جورناله (ایتالیا)
  • انعکاس خبری بیانیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان در خصوص تجاوز هدفمند ارتش رژیم آمریکا به سیریک جنوب ایران در خبرگزاری ایرنا
  • حدیث هفته
  • واتیکان در هفته‌ای که گذشت

برای دانلود پی‌دی‌اف شماره 22 هفته‌نامه واتیکان به فایل پیوندشده مراجعه کنید.

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