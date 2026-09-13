به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شماره ۱۲۲ هفتهنامه تحلیلی-اطلاعرسانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان منتشر شد. این نشریه با هدف تبیین مواضع دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران، بررسی تحولات منطقه و جهان، و تقویت تعاملات فرهنگی و معرفتی با مخاطبان برونمرزی تدوین میگردد. در این شماره، علاوه بر بازتاب فعالیتهای دیپلماتیک سفارت در ایتالیا و واتیکان، به تحلیل وقایع تاریخی و دینی با رویکردی معرفتی پرداخته شده است. همچنین، بازتاب گسترده مواضع جمهوری اسلامی ایران در رسانههای معتبر ایتالیایی از جمله «آنسا» و «ایل جورناله»، از بخشهای برجسته این شماره است که نشاندهنده اهمیت دیپلماسی فعال در فضای رسانهای اروپا میباشد.
آنچه در این شماره میخوانیم:
- گزیدهای از بیانات سیدالشهدای انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) به مناسبت «ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)»
- یادداشت مدیرمسئول: «حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)؛ نهاد اعتماد در شبکه معرفتی تشیع» (صفحه ۵)
- «جمعه سیاه و افشای چهره واقعی ائتلاف غرب با استبداد پهلوی»؛ به قلم دکتر مرتضی صانعی، استاد حوزه و دانشگاه
- بیانیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان در خصوص تجاوز هدفمند ارتش رژیم آمریکا به سیریک در جنوب ایران
- مصاحبه سفیر محترم با روزنامه معروف اینترفرنسا (ایتالیا)
- انعکاس خبری حضور و سخنرانی سفیر محترم در کنفرانس «فیدس ایت راتیو» در خبرگزاری معروف آنسا (ایتالیا) و روزنامه مطرح ایل جورناله (ایتالیا)
- انعکاس خبری بیانیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان در خصوص تجاوز هدفمند ارتش رژیم آمریکا به سیریک جنوب ایران در خبرگزاری ایرنا
- حدیث هفته
- واتیکان در هفتهای که گذشت
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