به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ رئیس خودخوانده اقلیم جدایی‌طلب و به‌رسمیت‌ شناخته‌نشده سومالی‌لند اعلام کرد، این منطقه در صورت درخواست آمریکا یا اسرائیل، آمادگی دارد تا ۲ هزار نیروی نظامی را برای مشارکت در نیروی بین‌المللی پیشنهادی جهت برقراری ثبات در نوار غزه اعزام کند.

این اظهارات از سوی عبدالرحمن محمد عبدالله رئیس اقلیم خودمختار و جدایی‌طلب سومالی‌لند در حاشیه مشارکت او در مجمع «گفت‌وگوی آمریکا ـ خاورمیانه» در واشنگتن عنوان شده است.

وی در گفت‌وگو با رسانه‌های اسرائیلی، آمادگی دولت خودخوانده خود را برای مشارکت در طرح پیشنهادی استقرار یک نیروی بین‌المللی در نوار غزه اعلام کرد.

سومالی‌لند از سال ۱۹۹۱ به شکل یک‌طرفه از کشور سومالی اعلام استقلال کرده اما تاکنون به‌عنوان یک کشور مستقل از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده است.

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