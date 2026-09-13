به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از روابط عمومی مؤسسه به سوی اجتهاد، موسوعه «فقه استدلالی جزا» در بیش از ۴۵۰۰ صفحه به زبان فارسی تدوین شده است و مجموعه کاملی از مباحث جزایی فقه را در بر می‌گیرد.

مجلدات اول، دوم و سوم این موسوعه که به مباحث قضا و شهادت اختصاص دارد، برای نخستین بار منتشر می‌شود. مجلدات چهارم تا دهم نیز که دربرگیرنده مباحث حدود، قصاص و دیات است، پیش‌تر به صورت مستقل منتشر شده بود و با استقبال مجامع علمی و حقوقی مواجه گشت. اکنون این مجلدات با ویرایشی جدید و افزودن نکات علمی، در قالب یک موسوعه ۱۰ جلدی یکپارچه، مبتنی بر متن تحریر الوسیله حضرت امام خمینی(ره) ارائه شده است.

محتوای این مجموعه، حاصل بیش از ۱۰ سال تلاش علمی و تدریس حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالهادی مرتضوی استاد برجسته حوزه علمیه است که در دهه ۹۰ شمسی تدریس شده و توسط شاگردان این عالم تقریر و سپس توسط لجنه علمی مؤسسه به‌سوی اجتهاد مورد تحقیق و تنقیح قرار گرفته است.

از ویژگی‌های شاخص این موسوعه، افزون بر جامعیت و استواریِ استدلالی، پرداختن به مباحث موضوع‌شناسی جدید است که آن را به اثری کارآمد برای پاسخگویی به مسائل فقهی و حقوقی روز تبدیل کرده است.

این اثر که شرحی ممتاز، شیوا و اجتهادی بر متن فاخر تحریر الوسیله به شمار می‌رود، می‌تواند به عنوان منبعی معتبر مورد استفاده مخاطبان حوزوی، دانشگاهی، پژوهشگران و به‌ویژه قضات محاکم قرار گیرد.

این اثر در یازدهمین نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی و معارف اسلامی حوزه علمیه خراسان که از ۲۱ تا ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود، رونمایی و ارائه می‌شود.

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