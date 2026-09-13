به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: اظهارات ترامپ درباره یمن متناقض و فاقد ثبات است و آنچه رئیس‌جمهور آمریکا در هر مرحله مطرح می‌کند، با صحبت‌های قبلی او در تناقض قرار دارد؛ مسئله‌ای که برخورد با اظهارات وی به‌عنوان مواضع نهایی و قابل اتکا را دشوار می‌کند.

وی افزود: این تناقض‌گویی‌ها و انتشار پی‌درپی اظهارات متناقض باعث شده است تعیین موضع واقعی مورد نظر ترامپ یا جهت‌گیری دولت آمریکا درباره پرونده یمن دشوار باشد.

عضو دفتر سیاسی انصارالله گفت که صرف‌نظر از صحت اظهارات ترامپ، این تناقض‌ها در نهایت یک واقعیت اساسی درباره وضعیت یمن را نشان می‌دهد و اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا را می‌توان از دو زاویه متفاوت بررسی کرد که هر دو به یک نتیجه منتهی می‌شوند.

الفرح توضیح داد: اگر اظهارات ترامپ را درست فرض کنیم، این سخنان به منزله اذعان به آن است که یمن تصمیم مستقل خود را دارد و به‌عنوان بازو یا نیروی نیابتی هیچ طرف خارجی عمل نمی‌کند.

وی افزود: حال اگر این اظهارات نادرست باشد، واقعیت دیگری را آشکار می‌کند و آن اینکه یمن به قدرتی تأثیرگذار تبدیل شده است که آمریکا محاسبات خود را درباره آن انجام می‌دهد و نمی‌تواند توانمندی‌ها و تأثیرگذاری آن را در معادلات منطقه‌ای نادیده بگیرد.

الفرح در ادامه تأکید کرد که هر دو فرض به یک نتیجه منتهی می‌شوند؛ اینکه یمن تصمیم مستقل خود را دارد و توانسته است جایگاه خود را در محاسبات آمریکا تحمیل کند. این نتیجه به لطف خداوند حاصل شده است و تناقض در اظهارات آمریکا واقعیت تحولی را که در جایگاه یمن در معادلات منطقه‌ای ایجاد شده، از بین نمی‌برد، بلکه دشواری نادیده گرفتن صنعا در برخورد با پرونده‌های منطقه را آشکار می‌کند.

عضو دفتر سیاسی انصارالله افزود: محاسبات آمریکا اکنون ناگزیر است موضع و توانمندی‌های یمن را در نظر بگیرد.

این اظهارات پس از آن بیان شد که ترامپ روز شنبه در جریان سفر خود به ایرلند مدعی شد جنبش انصارالله با واشنگتن تماس گرفته و از آمریکا خواسته است در یمن مداخله نکند.

ترامپ همچنین مدعی شد انصارالله نمی‌خواهد با آمریکا بجنگد و تنگه باب‌المندب را نمی‌بندند و به بیشتر کشتی‌ها اجازه عبور خواهد داد.

ادعای ترامپ درباره تماس انصارالله با واشنگتن با واکنش صنعا مواجه شد و یکی از اعضای ارشد این جنبش، اظهارات رئیس‌جمهوری آمریکا را دروغ خواند.

حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در این باره با رد ادعای مطرح‌شده از سوی ترامپ، آن را فاقد هرگونه مبنای واقعی دانست.

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