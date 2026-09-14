کسب ۴۶ رتبه برتر مسابقات قرآن کریم توسط فراگیران حرم مطهر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ۴۶ نفر از اساتید، حافظان و قاریان واحد برادران و خواهران مرکز قرآن و حدیث حرم مطهر بانوی کرامت در چهل ونهمین دوره مسابقات استانی قران کریم اوقاف و امور خیریه رتبه های برتر را کسب کردند.
بر اساس این گزارش، فراگیران واحد برادران مرکز قرآن و حدیث موفق به کسب ۲۵ رتبهبرتر در رشتههای مختلف حفظ و قرائت ترتیل تحقیق شدند.
فراگیران واحد خواهران مرکز قرآن و حدیث حرم مطهر نیز موفق به کسب ۲۱ رتبهبرتر در رشتههای مختلف حفظ، قرائت ترتیل و تحقیق و دعاخوانی شدند.
اسامی افتخارآفرینان مرکز قران و حدیث در مسابقات استانی قرآنی کریم در بخش برادران به شرح زیر است:
رشته حفظ کل قرآن کریم بزرگسالان:
- مهدی حبیبی رتبه دوم
- سیدعلی حسینی رتبه سوم
رشته حفظ کل قرآن کریم نوجوانان:
- علیرضا براتی رتبه اول
- سید علی هلاتایی رتبه دوم
- غلامحسین علیخانی رتبه سوم مشترک
- محمدرضا قاسملو رتبه سوم مشترک
رشته حفظ ۲۰ جزء قرآن کریم بزرگسالان:
- سجاد وفایی رتبه اول مشترک
- حیدر سلیمانی رتبه اول مشترک
- محمد ابراهیم صافی رتبه دوم
رشته حفظ ۲۰ جزء قرآن کریم نوجوانان:
- حسین ایزدی رتبه اول
- امیرمحمد علی رتبه سوم
رشته حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم بزرگسالان:
- امیرحسین ایمانی رتبه سوم
رشته حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم نوجوانان:
- محمدهادی فرامرزی رتبه اول
- مهدی ایزدی مطلق رتبه دوم
- یاسین ابراهیمی رتبه سوم
رشته حفظ ۵ جزء قرآن کریم:
- سجاد اسدی رتبه اول نوجوانان
- حسینرضا آقایی رتبه دوم بزرگسالان
رشته تلاوت ترتیل:
- روحالله آقایی رتبه اول
- مهدی اکبری رتبه دوم
- حمیدرضا صافی رتبه سوم
رشته قرائت تحقیق:
- رضا خجستهکی رتبه اول نوجوانان
- علی میرشمس رتبه دوم نوجوانان
- سید امیرمحمد میرهای رتبه سوم نوجوانان
- هادی خانی رتبه سوم بزرگسالان
همچنین اسامی افتخارآفرینان مرکز قرآن و حدیث در مسابقات استانی قرآنی کریم در بخش خواهران به شرح زیر است:
رشته حفظ کل بزرگسال:
- زینب امینپور: رتبه اول
- فاطمه عصارپور: رتبه دوم
- محدثه دانشمند: رتبه سوم
رشته حفظ ۲۰ جزء بزرگسال:
- زهره خلیلی: رتبه اول
- مهدیه شکوری: رتبه دوم
- زینب دلیری: رتبه سوم
رشته حفظ ۲۰ جزء نوجوان:
- فاطمه یزدانی: رتبه اول
رشته حفظ ۱۰ جزء بزرگسال:
- کبری حقوردی: رتبه اول
- محبوبه کلوانی: رتبه دوم
رشته حفظ ۱۰ جزء نوجوان:
- فاطمه بهشتیزاده: رتبه اول
- معصومه سادات خادمی: رتبه دوم
- نسا خانی: رتبه سوم
رشته حفظ ۵ جزء نوجوان:
- مبینا اسفندیاری: رتبه اول
رشته قرائت تحقیق بزرگسال:
- طیبه صبوری: رتبه اول
- زهرا دوازدهامامی: رتبه دوم
رشته قرائت تحقیق نوجوان:
- زینب اکرامی مقدم: رتبه اول
رشته ترتیل:
- فاطمه دلیری: رتبه اول
- نجمه رضانژاد: رتبه سوم
رشته دعاخوانی:
- فائزه دمقی: رتبه اول
- لیلا رسولی: رتبه دوم
این مسابقات در سطح استانی و به همت سازمان اوقاف و امور خیریه استان قم، در هفته گذشته برگزار شد.
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