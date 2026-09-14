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در چهل و نهمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم صورت گرفت؛

کسب ۴۶ رتبه برتر مسابقات قرآن کریم توسط فراگیران حرم مطهر

۲۳ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۴
کد مطلب: 1865100
کسب ۴۶ رتبه برتر مسابقات قرآن کریم توسط فراگیران حرم مطهر

46 نفر از استادان، فراگیران و مرتلان مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها در دو بخش برادران و خواهران در چهل‌ونهمین دوره مسابقات استانی اوقاف موفق به کسب رتبه‌های برتر شدند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ۴۶ نفر از اساتید، حافظان و قاریان واحد برادران و خواهران مرکز قرآن و حدیث حرم مطهر بانوی کرامت در چهل ونهمین دوره مسابقات استانی قران کریم اوقاف و امور خیریه رتبه های برتر را کسب کردند.

بر اساس این گزارش، فراگیران واحد برادران مرکز قرآن و حدیث موفق به کسب ۲۵ رتبه‌برتر در رشته‌های مختلف حفظ و قرائت ترتیل تحقیق شدند.

فراگیران واحد خواهران مرکز قرآن و حدیث حرم مطهر نیز موفق به کسب ۲۱ رتبه‌برتر در رشته‌های مختلف حفظ، قرائت ترتیل و تحقیق و دعاخوانی شدند.

اسامی افتخارآفرینان مرکز قران و حدیث در مسابقات استانی قرآنی کریم در بخش برادران به شرح زیر است:

رشته حفظ کل قرآن کریم بزرگسالان:

  • مهدی حبیبی رتبه دوم
  • سیدعلی حسینی رتبه سوم

رشته حفظ کل قرآن کریم نوجوانان:

  • علیرضا براتی رتبه اول
  • سید علی هل‌اتایی رتبه دوم
  • غلامحسین علیخانی رتبه سوم مشترک
  • محمدرضا قاسملو رتبه سوم مشترک

رشته حفظ ۲۰ جزء قرآن کریم بزرگسالان:

  • سجاد وفایی رتبه اول مشترک
  • حیدر سلیمانی رتبه اول مشترک
  • محمد ابراهیم صافی رتبه دوم

رشته حفظ ۲۰ جزء قرآن کریم نوجوانان:

  • حسین ایزدی رتبه اول
  • امیرمحمد علی رتبه سوم

رشته حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم بزرگسالان:

  • امیرحسین ایمانی رتبه سوم

رشته حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم نوجوانان:

  • محمدهادی فرامرزی رتبه اول
  • مهدی ایزدی مطلق رتبه دوم
  • یاسین ابراهیمی رتبه سوم

رشته حفظ ۵ جزء قرآن کریم:

  • سجاد اسدی رتبه اول نوجوانان
  • حسین‌رضا آقایی رتبه دوم بزرگسالان

رشته تلاوت ترتیل:

  • روح‌الله آقایی رتبه اول
  • مهدی اکبری رتبه دوم
  • حمیدرضا صافی رتبه سوم

رشته قرائت تحقیق:

  • رضا خجسته‌کی رتبه اول نوجوانان
  • علی میرشمس رتبه دوم نوجوانان
  • سید امیرمحمد میره‌ای رتبه سوم نوجوانان
  • هادی خانی رتبه سوم بزرگسالان

همچنین اسامی افتخارآفرینان مرکز قرآن و حدیث در مسابقات استانی قرآنی کریم در بخش خواهران به شرح زیر است:

رشته حفظ کل بزرگسال:

  • زینب امین‌پور: رتبه اول
  • فاطمه عصارپور: رتبه دوم
  • محدثه دانشمند: رتبه سوم

رشته حفظ ۲۰ جزء بزرگسال:

  • زهره خلیلی: رتبه اول
  • مهدیه شکوری: رتبه دوم
  • زینب دلیری: رتبه سوم

رشته حفظ ۲۰ جزء نوجوان:

  • فاطمه یزدانی: رتبه اول

رشته حفظ ۱۰ جزء بزرگسال:

  • کبری حق‌وردی: رتبه اول
  • محبوبه کلوانی: رتبه دوم

رشته حفظ ۱۰ جزء نوجوان:

  • فاطمه بهشتی‌زاده: رتبه اول
  • معصومه سادات خادمی: رتبه دوم
  • نسا خانی: رتبه سوم

رشته حفظ ۵ جزء نوجوان:

  • مبینا اسفندیاری: رتبه اول

رشته قرائت تحقیق بزرگسال:

  • طیبه صبوری: رتبه اول
  • زهرا دوازده‌امامی: رتبه دوم

رشته قرائت تحقیق نوجوان:

  • زینب اکرامی مقدم: رتبه اول

رشته ترتیل:

  • فاطمه دلیری: رتبه اول
  • نجمه رضانژاد: رتبه سوم

رشته دعاخوانی:

  • فائزه دمقی: رتبه اول
  • لیلا رسولی: رتبه دوم

این مسابقات در سطح استانی و به همت سازمان اوقاف و امور خیریه استان قم، در هفته گذشته برگزار شد.

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