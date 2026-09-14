کسب ۴۶ رتبه برتر مسابقات قرآن کریم توسط فراگیران حرم مطهر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ۴۶ نفر از اساتید، حافظان و قاریان واحد برادران و خواهران مرکز قرآن و حدیث حرم مطهر بانوی کرامت در چهل ونهمین دوره مسابقات استانی قران کریم اوقاف و امور خیریه رتبه های برتر را کسب کردند.

بر اساس این گزارش، فراگیران واحد برادران مرکز قرآن و حدیث موفق به کسب ۲۵ رتبه‌برتر در رشته‌های مختلف حفظ و قرائت ترتیل تحقیق شدند.

فراگیران واحد خواهران مرکز قرآن و حدیث حرم مطهر نیز موفق به کسب ۲۱ رتبه‌برتر در رشته‌های مختلف حفظ، قرائت ترتیل و تحقیق و دعاخوانی شدند.

اسامی افتخارآفرینان مرکز قران و حدیث در مسابقات استانی قرآنی کریم در بخش برادران به شرح زیر است:

رشته حفظ کل قرآن کریم بزرگسالان:

مهدی حبیبی رتبه دوم

سیدعلی حسینی رتبه سوم

رشته حفظ کل قرآن کریم نوجوانان:

علیرضا براتی رتبه اول

سید علی هل‌اتایی رتبه دوم

غلامحسین علیخانی رتبه سوم مشترک

محمدرضا قاسملو رتبه سوم مشترک

رشته حفظ ۲۰ جزء قرآن کریم بزرگسالان:

سجاد وفایی رتبه اول مشترک

حیدر سلیمانی رتبه اول مشترک

محمد ابراهیم صافی رتبه دوم

رشته حفظ ۲۰ جزء قرآن کریم نوجوانان:

حسین ایزدی رتبه اول

امیرمحمد علی رتبه سوم

رشته حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم بزرگسالان:

امیرحسین ایمانی رتبه سوم

رشته حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم نوجوانان:

محمدهادی فرامرزی رتبه اول

مهدی ایزدی مطلق رتبه دوم

یاسین ابراهیمی رتبه سوم

رشته حفظ ۵ جزء قرآن کریم:

سجاد اسدی رتبه اول نوجوانان

حسین‌رضا آقایی رتبه دوم بزرگسالان

رشته تلاوت ترتیل:

روح‌الله آقایی رتبه اول

مهدی اکبری رتبه دوم

حمیدرضا صافی رتبه سوم

رشته قرائت تحقیق:

رضا خجسته‌کی رتبه اول نوجوانان

علی میرشمس رتبه دوم نوجوانان

سید امیرمحمد میره‌ای رتبه سوم نوجوانان

هادی خانی رتبه سوم بزرگسالان

همچنین اسامی افتخارآفرینان مرکز قرآن و حدیث در مسابقات استانی قرآنی کریم در بخش خواهران به شرح زیر است:

رشته حفظ کل بزرگسال:

زینب امین‌پور: رتبه اول

فاطمه عصارپور: رتبه دوم

محدثه دانشمند: رتبه سوم

رشته حفظ ۲۰ جزء بزرگسال:

زهره خلیلی: رتبه اول

مهدیه شکوری: رتبه دوم

زینب دلیری: رتبه سوم

رشته حفظ ۲۰ جزء نوجوان:

فاطمه یزدانی: رتبه اول

رشته حفظ ۱۰ جزء بزرگسال:

کبری حق‌وردی: رتبه اول

محبوبه کلوانی: رتبه دوم

رشته حفظ ۱۰ جزء نوجوان:

فاطمه بهشتی‌زاده: رتبه اول

معصومه سادات خادمی: رتبه دوم

نسا خانی: رتبه سوم

رشته حفظ ۵ جزء نوجوان:

مبینا اسفندیاری: رتبه اول

رشته قرائت تحقیق بزرگسال:

طیبه صبوری: رتبه اول

زهرا دوازده‌امامی: رتبه دوم

رشته قرائت تحقیق نوجوان:

زینب اکرامی مقدم: رتبه اول

رشته ترتیل:

فاطمه دلیری: رتبه اول

نجمه رضانژاد: رتبه سوم

رشته دعاخوانی:

فائزه دمقی: رتبه اول

لیلا رسولی: رتبه دوم

این مسابقات در سطح استانی و به همت سازمان اوقاف و امور خیریه استان قم، در هفته گذشته برگزار شد.