بمباران مدرسه میناب نشان دهنده جهالت آمریکا است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـحجت الاسلام و المسلمین حبیب الله فرحزاد طی سخنانی در محفل معارفی حرم بانوی کرامت اظهار داشت: شیاطین دو نوع هستند که یک نوع شیاطین انسی و نوع دیگر شیاطین جنی شامل ابلیس و اعوان و انصارش هستند.

وی با بیان اینکه خطرات و صدمات شیاطین انسی به مراتب بالاتر از شیاطین جنی است، افزود: گاهی مواقع شیاطین به انسان نزدیک می‌شوند و افکار منفی در درون انسان شعله‌ور شده و انرژی‌های منفی انسان را احاطه می کند و گاهی نیز آرامش معنوی در باطن انسان ایجاد می شود که نشان دهنده نزدیک شدن ملائکه به انسان است.

سخنران حرم بانوی کرامت خاطرنشان کرد: شیطان همواره وعده فقر و فلاکت به انسان می دهد در حالی که خداوند وعده سعادت و رزق داده است و در وعده خود صادق است.

وی تأکید کرد: اگر انسان به وظیفه خود عمل نماید خداوند نیز نیازهای او را برطرف خواهد کرد؛ چراکه خداوند خیرالرازقین است و هیچگاه مخلوقات خود را فراموش نخواهد کرد.

فرحزاد یادآور شد: اعتماد به خداوند باعث می‌شود انسان در معرض فضل و عنایت ویژه الهی قرار گیرد.

استاد حوزه در ادامه گفت: طبق روایت تمام وسوسه‌های فکری و توهمات و خیالات منفی با اذکار معنوی دفع می‌شود چراکه اذکار معنوی در حقیقت گنج‌های الهی هستند.

وی اظهار داشت: انسان‌هایی که تفکر شیطانی دارند و مروج معصیت هستند و دست به اقدامات شیطانی می زنند در حقیقت خود شیطان هستند و شیاطین انسی با ذکر شریف صلوات دفع می‌شوند.

فرحزاد یکی از بزرگترین معاصی را سوء ظن به خداوند دانست و تأکید کرد: یکی از دلایل جهنمی شدن انسان‌ها همان گمان بد به خداوند است و این بدبینی باعث می شود انسان جهنمی و از مغفرت الهی محروم شود.

سخنران حرم بانوی کرامت با بیان اینکه انسانی که معرفت نفس نداشته باشد هیچگاه نمی‌تواند خداشناس باشد، خاطرنشان کرد: خودشناسی و خودسازی از اوجب واجبات برای انسان است و باید انسان تلاش نماید باطن خود را تطهیر نماید که متاسفانه در جامعه امروزی کمرنگ شده است.

وی با تأکید بر اینکه هیچ مکتبی همانند مکتب اسلام تشویق به فهم و علم آموزی نکرده است، افزود: اسلام علم آموزی را عبادت می داند و طبق روایت ثواب جلسات علم آموزی و کسب آگاهی از اقامه نماز مستحبی بالاتر است؛ چراکه علم و آگاهی سرچشمه تمام خوبی ها و خیرات است.

سخنران حرم مطهر تأکید کرد: علم واقعی علمی است که انسان را از جهل دور، چراغ دل انسان را روشن و قدرت تشخیص حق و باطل را به انسان بدهد و در مقابل نیز نادانی و جهالت ریشه تمام بدی ها است؛ ترامپ ملعون یک انسان جاهل و احمق است و تمام این اتفاقات به خاطر جهالت و عدم فهم این شخص است.

فرحزاد خاطرنشان کرد: اگر این جنایتکاران ذره‌ای عقل و آگاهی داشتند هیچگاه مدرسه میناب را بمباران نمی‌کردند و در غزه کودکان و زنان بی گناه را به قتل نمی‌رساندند و این اروپای جاهل آنها را محکوم می‌کرد؛ اما متأسفانه حاضر نیستند این جنایت‌ها را محکوم کنند چون علم آنها علم واقعی و الهی نیست.

استاد حوزه در پایان گفت: در آستانه بازگشایی مدارس کشور هستیم و لازم است یادآور شویم طلب علم بر هر زن و مرد مسلمان واجب است و این علم همان علم خودشناسی است که باعث می‌شود انسان به دنبال معصیت نرود و یکی از راه‌هایی که باعث می شود انسان به علم الهی برسد توسل به خاندان عصمت و طهارت است.

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