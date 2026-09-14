انتشار کتاب «قهرمان تنبلی» توسط انتشارات زائر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، انتشارات زائر آستان مقدس از انتشار کتاب «قهرمان تنبلی» جلد ششم از مجموعه «دوقلوها» از انتشار این اثر ارزشمند خبر داد.

این کتاب که به قلم مجید راستی نوشته شده است، با داستانی ساده و دلنشین، مفاهیم اخلاقی و سبک زندگی اسلامی را به کودکان آموزش می‌دهد.

در این کتاب، شخصیت‌های اصلی یعنی سام و سامان (دو قهرمان داستان) در قالب یک ماجراجویی شیرین، شیوه‌های مقابله با تنبلی و بی‌تحرکی را فرا می‌گیرند.

تصویرسازی‌های جذاب و رنگی این کتاب، دنیای داستان را برای کودک زنده و ملموس ساخته و او را به ادامه خواندن ترغیب می‌کند.

علاقه‌مندان می‌توانند این کتاب را به صورت حضوری از حرم مطهر، ورودی درب ۱۷ و یا از طریق لینک mahsulatfatemi.ir/product/ این کتاب را تهیه کنند.

همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می‌توانند با شماره ۰۹۹۳۷۶۹۶۴۶۹ تماس گرفته یا با ادمین کانال انتشارات زائر به آیدی @mahsulat_fatemi_admin در ارتباط باشند.

................

پایان پیام