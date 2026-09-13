به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ براساس اطلاعیه منتشرشده، حجت‌الاسلام شیخ حسن محسنی و سید صوفی گردیزی که در جریان تحولات اخیر مربوط به حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) در کابل بازداشت شده بودند، آزاد شده‌اند.

در این اطلاعیه آمده است که مراحل اداری مربوط به آزادی شماری دیگر از استادان و طلاب حوزه علمیه خاتم‌النبیین نیز در حال انجام است و انتظار می‌رود آنان طی ساعات آینده از بازداشت خارج شوند.

هنوز شمار دقیق افرادی که قرار است آزاد شوند، اعلام نشده است.

قدردانی از علما و بزرگان شیعه

در این اطلاعیه از علما، بزرگان، افراد بانفوذ و شخصیت‌های جامعه شیعه افغانستان، به‌ویژه شورای علمای شیعه و چهره‌های مذهبی و اجتماعی کابل و قندهار که طی روزهای اخیر برای آزادی بازداشت‌شدگان و حل اختلافات به وجود آمده رایزنی کرده‌اند، قدردانی شده است.

همچنین از مردم افغانستان که با دعا، تماس و ارسال پیام، وضعیت بازداشت‌شدگان را پیگیری کرده‌اند، تشکر شده است.

نویسندگان اطلاعیه از شماری از نهادهای حکومتی طالبان نیز که به گفته آنان زمینه گفت‌وگو و تفاهم با وزارت دادگستری را فراهم کرده‌اند، قدردانی کرده و گفته‌اند پیگیری دیگر مسائل مربوط به مراکز دینی، علمی و فرهنگی ادامه خواهد یافت.

بازداشت در میانه بحران خاتم‌النبیین

شیخ حسن محسنی در جریان تخلیه اجباری حوزه علمیه خاتم‌النبیین بازداشت شده بود. پیش‌تر گزارش شده بود که نیروهای طالبان پس از چند روز محاصره، استادان و طلاب را از این مرکز خارج و شماری از افراد حاضر در حوزه را بازداشت کردند.

صوفی گردیزی نیز روز ۱۵ شهریور پس از آنکه به دفتر استاندار طالبان در کابل فراخوانده شد، به وزارت دادگستری منتقل شد. در روزهای پس از آن، اطلاعات روشنی درباره وضعیت و محل نگهداری او منتشر نشده بود.

بحران حوزه خاتم‌النبیین در روزهای اخیر واکنش گسترده علما، فعالان و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی افغانستان را در پی داشت و شماری از آنان خواستار آزادی بازداشت‌شدگان و حل اختلاف بر سر این مرکز از مسیر گفت‌وگو و روند حقوقی شدند.

براساس اطلاعیه تازه، آزادی شیخ حسن محسنی و صوفی گردیزی نتیجه رایزنی‌ها و گفت‌وگوهای انجام‌شده طی روزهای گذشته عنوان شده است.

با این حال، مسئله وضعیت حوزه علمیه خاتم‌النبیین و دیگر مراکز مرتبط با آن همچنان حل‌نشده باقی مانده است و در اطلاعیه نیز تأکید شده پیگیری این موضوعات از مجاری مربوط ادامه خواهد یافت.

تا زمان تنظیم این خبر، اطلاعیه رسمی جداگانه‌ای از سوی وزارت دادگستری طالبان درباره علت آزادی این دو نفر یا وضعیت دیگر استادان و طلاب بازداشت‌شده منتشر نشده است.

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