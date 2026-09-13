به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله هادوی تهرانی استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در پیامی درگذشت دکتر ایرج توتونچیان استاد برجسته و چهره بین‌المللی اقتصاد و بانکداری اسلامی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولٰئِکَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ ﴿البقرة،۸۲﴾

و آنها که ایمان آورده، و کارهای شایسته انجام داده‌اند، آنان اهل بهشتند؛ و همیشه در آن خواهند ماند.

ارتحال دوست عزیز و دانشمند فرهیخته جناب آقای دکتر ایرج توتونچیان (رحمة الله علیه) اندوهی ناگاه را در پی داشت. ضایعه ای که فقدان آن به راحتی جبران پذیر نیست.

آن بزرگوار با آن که در غرب تحصیل کرده و به جایگاهی برجسته رسیده بود، هیچگاه با اقتصاد غربی سر سازش نداشت و آرزویش این بود که شاهد خرد شدن استخوان های سرمایه داری باشد. او به عنوان یک اقتصاد دان دانش آموخته در آمریکا همواره در آرزوی تحقق اقتصاد اسلامی بود. تحقیق می کرد، تدریس می کرد، می نوشت و سخنرانی می کرد، همه و همه در تکاپو برای رسیدن به اقتصادی اسلامی به دور از آفات سرمایه داری!

از آنجا که اقتصاد سرمایه داری را به دقت می شناخت، نقدهایش عالمانه و دقیق بود، هر چند به مذاق شیفتگان غرب خوش نمی آمد و از این رو به نحوی همواره در انزوا نگه داشته می شد. اما حوادث معاصر نشان داد که اگر روزگاری امام راحل بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (رضوان الله تعالی علیه) خبر از صدای شکسته شدن استخوان های کمونیسم می داد، امروز صدای خرد شدن استخوان های سرمایه داری شنیده می شود و دور نیست که آرزوی دکتر توتونچیان برآورده شود.

من این ضایعه بسیار دردناک را به جامعه علمی ایران اسلامی، به همه اساتید و دانشجویان، به ویژه خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می کنم و امیدوارم در سفر آخرت محمد و آل محمد علیهم السلام همراه و همدم وی باشند. باشد که خداوند منان به تمام بازماندگان و دوستداران آن وجود شریف صبر جمیل و اجر جزیل ارزانی فرماید.

مهدی هادوی تهرانی

قم آشیانه آل محمد علیهم السلام

۲۲ شهریور ۱۴۰۵

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